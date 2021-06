LENNAR - Wieder einmal einen Blick wert

Lennar Corp. - WKN: 851022 - ISIN: US5260571048 - Kurs: 91,437 $ (NYSE)

Die Aktie des Hausbauunternehmens Lennar stellte ich im vergangenen Jahr zweimal vor, einmal prozyklisch und einmal als antizyklische Idee. Erstere Besprechung ging hervorragend auf. Das Kursziel aus der zweiten Analyse wurde ebenfalls erreicht, allerdings unter heftigen Schwankungen, die wohl nur sehr hartgesottene Trader ausgehalten haben. Nun könnte sich erneut eine Chance bieten.

Denn nach Ausbildung eines neuen Allzeithochs im Mai fällt der Wert scharf zurück. Einer ersten Abwärtbewegung folgte eine Erholung bis an das Zwischenhoch bei 100,56 USD. Seither geht es erneut dynamisch abwärts. Eine Horizontale bildet in Verbindung mit dem EMA200 nun eine hochinteressante Kreuzunterstützung, die sich antizyklische Trader vormerken können. Im Idealfall bildet sich dort eine Umkehrkerze aus und der Wert nimmt die übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder auf. Ein prozyklisches Kaufsignal entsteht dagegen erst über 100,56 USD.

Fundamental betrachtet gehen Analysten davon aus, dass 2021 bei Lennar zunächst einmal der Gewinnpeak erreicht sein wird. 2022 dürfte es rückläufige Gewinne geben. Die KGVs fallen mit 8 aber weiter sehr überschaubar aus.

Fazit: Die Korrektur bei der Aktie von Lennar hält an. Nun wird es darauf ankommen, ob die Bullen im Bereich der Unterstützung bei 86,80 USD eine Stabilisierung herbeiführen können. Dort könnten mutige Trader auf eine Erholung spekuzlieren.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 22,49 27,18 28,55 Ergebnis je Aktie in USD 7,85 11,59 11,25 KGV 12 8 8 Dividende je Aktie in USD 0,63 0,75 0,80 Dividendenrendite 0,69 % 0,82 % 0,88 % *e = erwartet

Lennar-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)