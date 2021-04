Lennox schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Lennox International Inc. (ISIN: US5261071071, NYSE: LII) zahlt am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende von 0,77 US-Dollar an seine Aktionäre. Record date war der 31. März 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern somit 3,08 US-Dollar aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 328,23 US-Dollar (Stand: 14. April 2021) 0,94 Prozent. Lennox International ist 1895 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Richardson im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Heizungs- und Kühlungssystemen, Wärmepumpen sowie Luftbefeuchtern. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 914 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 885 Mio. US-Dollar), wie am 2. Februar 2021 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 111,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 114 Mio. US-Dollar). Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 auf der aktuellen Kursbasis mit 19,81 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 12,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. April 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de