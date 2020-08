Lenor Sensitiv Waschmittel für sanfte Reinheit und Pflege – jetzt neu im Handel

Das neue Lenor Sensitiv Waschmittel wurde passend zum bestehenden Sensitiv Weichspüler speziell für sensible Haut und für Babyhaut entwickelt und enthält keine allergieauslösenden Duftstoffe. Indem es beim Waschen die Fasern der Kleidung pflegt, beugt es Hautreizungen und Hautirritationen vor.

Empfindliche Haut braucht einen besonderen Schutz – und der fängt mit dem richtigen Waschmittel an. Deshalb hat Lenor das neue Lenor Sensitiv Waschmittel mit reduziertem Parfüm und weniger Duftstoffen speziell für sensible Haut und für Babyhaut entwickelt. Es bietet sanfte Reinheit und Pflege und ist die ideale Lösung zur effektiven Reinigung der Kleidung.

Das Allergiker-freundliche Lenor Sensitiv Waschmittel riecht nach erlesenen Rosenblüten und natürlichen Freesien, wurde dermatologisch getestet und von der gemeinnützigen Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) zertifiziert. Bei der Wäsche schützt es die Fasern und erhält die Weichheit der Kleidung – so werden Hautreizungen und Hautirritationen vermieden. Aus diesem Grund eignet es sich auch perfekt für die weiche und zarte Babyhaut. Diese ist fünfmal dünner als die Haut eines Erwachsenen. Gleichzeitig ist sie viel empfindlicher gegenüber äußeren Reizen. Außerdem ist ihre Schutzbarriere noch nicht voll ausgebildet, das macht sie anfälliger für Bakterien, Keime und Schadstoffe. Deshalb ist es wichtig, Babykleidung wie auch Kleidung, die mit sensibler Haut eines Erwachsenen in Berührung kommt, richtig zu waschen.

Das Lenor Sensitiv Waschmittel gibt es ab sofort im Handel als Sensitiv Flüssigwaschmittel (UVP für 1.555 ml mit 21 Waschladungen: 4,99 Euro*) und als Sensitiv All-in-1 Waschmittel PODS (UVP für das Gebinde mit 15 PODS: 4,99 Euro*). Die PODS sind bereits optimal vordosiert für eine volle Waschladung mit fünf Kilo Wäsche und besonders einfach in der Anwendung: Den Sensitiv All-in-1 Waschmittel POD hinten in die leere Trommel der Waschmaschine legen, anschließend die Wäsche hineingeben und das gewünschte Waschprogramm starten.

Das neue Lenor Sensitiv Waschmittel ist die perfekte Ergänzung zum bereits erhältlichen Lenor Sensitiv Weichspüler und Teil der Lenor Sensitiv Kollektion für sanfte Reinheit und Weichheit. In Kombination bieten Sensitiv Waschmittel und Sensitiv Weichspüler die beste Reinigungswirkung und die beste Pflege für die Kleidung sowie den besten Schutz für sensible Haut. Denn der hypoallergene Lenor Weichspüler legt sich zusätzlich um die Fasern der Kleidung und glättet sie; so entsteht noch weniger Reibung mit der Haut. Auch der Lenor Sensitiv Weichspüler enthält nur ausgewählte Duftstoffe und ist dermatologisch getestet.

Bildmaterial für Ihre Berichterstattung über Lenor Sensitiv stellen wir Ihnen hier zur Verfügung.

* Unverbindliche Preisempfehlungen. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200812005300/de/

Pressekontakt:

Björn Sievers, Brand Communications Germany, Austria and Switzerland

Fabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr. Proper, Antikal)

Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus

Tel.: +49 6196 89 8952, Mobil: +49 172 4366640, E-Mail: sievers.b.1@pg.com

Jan Filipzik, Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH

Bahnstraße 2, 40212 Düsseldorf

Tel.: +49 211 58 58 86 161, Mobil: +49 162 2981587, E-Mail: jan.filipzik@brandzeichen-pr.de