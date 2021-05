Lenovo Group: Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2020/2021

Lenovo erzielt Rekordergebnisse im vierten Quartal und neuen Meilenstein für das Geschäftsjahr – über 60 Mrd. USD Umsatz mit Rekordjahresgewinn

Die Lenovo Group (HKSE: 992) (PINK SHEETS: LNVGY) hat heute Rekordkonzernergebnisse sowohl für das vierte Quartal als auch für das gesamte Geschäftsjahr bekannt gegeben, wobei sämtliche Geschäftsbereiche phänomenales Wachstum aufwiesen. Die Ergebnisse beweisen die Belastbarkeit und Fähigkeit des Unternehmens, durch seine anhaltende Diversifizierung und Transformation im Rahmen der 3S-Unternehmensstrategie (Smart IoT, Smart Infrastructure, Smart Solutions) ein ausgeglichenes, beständiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Der Konzernumsatz im vierten Quartal stieg im Jahresvergleich um 48 % auf 15,6 Mrd. USD. Beim Gewinn wurde die höchste Wachstumsrate in zwei Jahren verzeichnet – mit Einkünften vor Steuern in Höhe von 380 Mio. USD und einem Nettoergebnis von 260 Mio. USD, was einer Zunahme von 392 % bzw. 512 % entspricht. Mit den Ergebnissen für das vierte Quartal endet ein Rekordjahr, in dem der Jahresumsatz des Konzerns die 60-Milliarden-Marke überstieg und damit das vorherige Geschäftsjahr um mehr als 10 Mrd. USD übertraf. Beim Gewinn legte man mit Einkünften vor Steuern in Höhe von knapp 1,8 Mrd. USD und einem Nettoergebnis von 1,2 Mrd. USD – beides mehr als 70 % höher im Jahresvergleich – noch mehr zu.

Der Verwaltungsrat von Lenovo setzte für das Geschäftsjahr zum 31. März 2021 eine Schlussdividende von 3,09 US-Cent bzw. 24 HK-Cent je Aktie fest.

Finanzielle Eckpunkte: