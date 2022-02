Lenovo Group: Geschäftsergebnis des dritten Quartals 2021/2022

Lenovo liefert ein Rekordquartal ab, während die Strategie und Investitionen in Innovationen weiterhin nachhaltig rentables Wachstum antreiben

Die Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hat heute rekordverdächtige Quartalsergebnisse für den Konzern mit historischen Höchstwerten sowohl bei Gewinn als auch bei Umsatz angekündigt und verzeichnet das erste Quartal mit 20 Milliarden USD für den Konzern. Die Konzentration des Unternehmens auf Innovationen und Rentabilität wird unterstützt durch betriebliche Spitzenleistungen und hat dazu beigetragen, dass es erfolgreich durch die Lieferschwierigkeiten der Branche allgemein steuern konnte und über alle wichtigen Geschäftsgruppen und Regionen hinweg rasches Wachstum und Rentabilität erreichte.

In der Performance von Lenovo wurden wesentliche Verbesserungen im Jahresvergleich erreicht. Der Nettogewinn stieg zum 6. Mal in Folge während eines Quartals um über 50 %, wobei im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum um 62 % auf 640 Millionen USD verzeichnet wurde.Die Nettogewinnspanne verbesserte sich um knapp einen Punkt und ist damit auf dem richtigen Weg zum Konzernziel einer Verdoppelung in drei Jahren. Das Ergebnis vor Steuern war mit der Rekordsumme von 855 Mio. USD im Jahresvergleich 45 % höher, und der Konzernumsatz setzte seinen starken Wachstumskurs fort und erreichte mit der Rekordsumme von 20,1 Mrd. USD ein Plus von 17 % gegenüber dem Vorjahr.

Lenovo investiert weiterhin stark in Innovationen: Die Ausgaben für F&E im Quartal sind gegenüber dem Vorjahr 38 % höher, was der allgemeinen Verpflichtung des Unternehmens zur Verdoppelung der F&E-Investitionen über drei Jahre entspricht. Die Investitionen sind darauf ausgerichtet, die laufende Transformation von Lenovo zu einem Lösungs- und Dienstleistungsunternehmen voranzutreiben, indem Technologien entwickelt werden, die sich auf die Full-Stack-Architektur der „neuen IT“ mit „Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence“ konzentrieren. Für die nahe Zukunft konzentriert sich das Unternehmen weiter auf seine 3S-Strategie (Smart Devices/IoT, Smart Infrastructure, Smart Verticals), wo anhaltende Chancen für nachhaltiges Wachstum und Rentabilitätssteigerungen über alle Geschäftsbereiche hinweg erkannt werden, womit man auf gutem Weg zur Verdoppelung der Nettogewinnspanne bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023/2024 ist.

Die Hang Seng Indexes Company Limited gab letzte Woche bekannt, dass Lenovo ab dem 7. März 2022 in den Hang Seng Index, den führenden Aktienindex von Hongkong, aufgenommen wird.

Finanzielle Eckpunkte: