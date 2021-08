Lenovo Group: Geschäftsergebnis des ersten Quartals 2021/2022

2,22

Aussage des Vorsitzenden und CEO, Yuanqing Yang:

„Die beschleunigte Transformation im Digital- und Informationsbereich hat weltweit erhebliche Marktchancen mit sich gebracht. Bei Lenovo nutzen wir diese Chancen, indem wir uns von einem Gerätehersteller zu einem Dienstleistungs- und Lösungsanbieter wandeln. Der Beweis steckt in unseren Zahlen: Allein in diesem Quartal haben wir die Rentabilität im Jahresvergleich verdoppelt, während die Nettogewinnmarge den Höchstwert seit mehreren Jahren erreicht hat“, so Yuanqing Yang, Vorsitzender und CEO von Lenovo. „Für die Zukunft werden wir unsere F&E-Investitionen weiter verstärken, indem wir sie über die nächsten drei Jahre zu verdoppeln gedenken. Wir werden auch weiterhin an der Optimierung unserer betrieblichen Prozesse arbeiten und bleiben grünen Innovationen und guter Unternehmensbürgerschaft verpflichtet, um langfristig nachhaltige Rentabilitätssteigerungen zu erzielen.“

Solutions and Services Group (SSG): Erhöhte Rentabilität in wachstumsstarken Sektoren

Die Branche wandelt sich. Kunden, die raffiniertere IT-Dienstleistungen benötigen, erzeugen enorme Chancen für lösungsorientierte Dienstleistungen und Managed Services, einschließlich der Servicemodelle auf Basis von Nutzungsverträgen. Laut Schätzungen wird der Markt für IT-Dienstleistungen bis 2025 über 1 Billion USD wert sein.

Leistung im ersten Quartal:

Erhebliches Umsatzwachstum im ersten Quartal (38 % im Jahresvergleich bis auf 1,18 Mrd. USD) in drei wichtigen Segmenten der SSG (Supportdienste, Managed Services, vertikale Lösungen), wobei die Umsatzrendite mit 22 % viel höher als im traditionellen Hardwaregeschäft ist.

Die Rentabilität bei Supportdiensten war im Jahresvergleich fast drei Punkte höher, der Umsatz mit Managed Services erreichte ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr, und der Auftragswert bei vertikalen Lösungen erreichte gar ein dreistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr.

Der Erfolg lässt sich auf mehrere beachtenswerte neue Geschäftsabschlüsse im Smart-City- und Smart-Retail-Bereich sowie auf Hybrid-Cloud-Lösungen mit Lenovo IP zurückführen.

Ausblick:

Vor diesem Hintergrund wird Lenovo die Penetrationsrate für Supportdienste verbessern und die zunehmende installierte Basis bei Geräten ausnutzen, besonders angesichts der beginnenden Erholung im Wirtschaftssektor. Für die Servicemodelle investiert das Unternehmen aggressiv in Kapazitäten, Plattformen und Instrumente und gewinnt durch den Aufbau von mehr wiederkehrenden vertikalen Lösungen mit der eigenen IP von Lenovo sowie durch strategische Partnerschaften an Größe.

Die wesentlich höheren Margen in den drei wichtigsten Segmenten der SSG werden in den kommenden Quartalen und Jahren für höhere Rentabilität für den gesamten Konzern sorgen.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Quartal um Quartal zunehmende Rentabilität und stärkeres Wachstum als der Gesamtmarkt

IKT-Infrastruktur ist die Grundlage für jeglichen Wandel im Digital- und Informatikbereich, wobei dem Markt für IKT-Infrastruktur bis 2025 ein Wert von knapp 250 Mrd. USD vorhergesagt wird. Nach der Investition in den Aufbau einer starken Grundlage befindet sich Lenovo in einer guten Lage als umfassender IKT-Anbieter.

Leistung im ersten Quartal:

Die ISG erzielte einen Rekordumsatz in Höhe von 1,8 Mrd. USD, übertrifft den Markt seit sechs Quartalen in Folge und verzeichnete das beste Ergebnis in fünf Jahren.

Im globalen x86-Servermarkt ist sie auf Platz 3 und bei herkömmlichen Speicherlösungen auf Platz 2.

Geschäftsbereiche mit höheren Margen – Speicher-, Software- und Hybrid-Cloud-Lösungen – setzen das starke Wachstum gegenüber dem Vorjahr fort, wobei Hybrid-Cloud-Lösungen in einem hohen zweistelligen Bereich gewachsen sind.

Ausblick:

Die Gruppe wird weitere Investitionen vornehmen, um das Geschäft auszubauen und sich zum größten Lösungsanbieter für Rechenzentrumsinfrastruktur zu entwickeln, indem die Investitionen in Edge Computing, Hybrid-Cloud-Lösungen und 5G-Cloud-Netzwerkkonvergenz gesteigert werden. Das Unternehmen wird seine internen Design- und Fertigungskapazitäten weiter verstärken, die Effizienz steigern und strategische Partnerschaften ausbauen, um weitere Lösungen anbieten zu können.

Laufende Investitionen in die Konkurrenzfähigkeit der ISG insgesamt werden die Rentabilität und die Wettbewerbsfähigkeit der Geschäftseinheit weiter steigern.

Intelligent Devices Group (IDG): Rekordgewinn, weiteres Wachstum bei Non-PC-Geschäften

Die Pandemie hat die Art und Weise, wie die Menschen leben und arbeiten, stark verändert, und der PC kehrt in den Mittelpunkt des digitalen Lebens zurück. Der PC-Erneuerungszyklus hat sich verkürzt, die Penetrationsrate ist gestiegen, und die Gesamtnachfrage nach PCs bis 2025 wird mindestens auf dem derzeitigen Niveau verbleiben, während sich die Nachfrage aus der Wirtschaft rasch erholt. Gleichzeitig dürfte der IoT-Markt bis 2025 jährlich um 11 % wachsen. Und neue Chancen in Non-PC-Geschäften nehmen rasch zu.

Leistung im ersten Quartal:

Rekordgewinn und -umsatz im ersten Quartal. Der Gewinn ist mit 1,1 Mrd. USD gegenüber dem Vorjahr 43 % höher, mit 14,7 Mrd. USD ist der Umsatz im Jahresvergleich 28 % höher – angetrieben durch eine Kombination aus starken Leistungen bei PCs und dem Wachstum in Non-PC-Segmenten, die nun 18 % des Gesamtumsatzes der IDG ausmachen.

Durchschnittlicher Verkaufspreis und Rentabilität zeigen weiterhin nach oben, was laufenden Investitionen in hochwertige und wachstumsstarke PC-Segmente wie Gaming, Workstation sowie Thin & Light zu verdanken ist.

Lenovo festigte seine Position auf Rang 2 im globalen Markt für Android-Tablets, und das Smartphone-Geschäft erzielte über 60 % Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und ist nun ein selbsterhaltendes, gesundes Geschäftssegment mit einer Rekordumsatzrendite für das Quartal von knapp 5 %.

Ausblick:

Lenovo wird weitere Investitionen in Smart Devices, technologische Kernkomponenten und Rechenplattformen der nächsten Generation vornehmen.

Lenovo wird seinen breiten Kundenstamm nutzen, um durch den Querverkauf von Non-PC-Produkten nachhaltige Rentabilitätssteigerungen zu erreichen.

Operative Eckpunkte und Investitionen in die Zukunft

Die F&E-Ausgaben im ersten Quartal nahmen gegenüber dem Vorjahr um 40 % zu, wobei die Investitionen in F&E über die nächsten drei Jahre verdoppelt werden sollen .

. Das Unternehmen ist unlängst 65 Plätze bis auf Rang 159 der Fortune-Global-500-Liste geklettert, was der bisherige Höchststand ist.

geklettert, was der bisherige Höchststand ist. Die betrieblichen Prozesse und die globale Lieferkette des Konzerns sind weiterhin erstklassig und tragen dazu bei, dass anhaltende Schwierigkeiten bei weltweiten Komponentenlieferungen gut umgangen werden können.

des Konzerns sind weiterhin erstklassig und tragen dazu bei, dass anhaltende Schwierigkeiten bei weltweiten Komponentenlieferungen gut umgangen werden können. Der Konzern fokussiert sich im SGU-Bereich sowohl auf wissenschaftlich begründete Klimaziele wie auch auf die Förderung von grünen Innovationen. Gemeinschaften sowie Firmen, die infolge von COVID mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, werden ebenso unterstützt wie benachteiligte Gemeinschaften, denen durch die Lenovo Foundation Zugang zu Technologien und Unterricht in MINT-Fächern geboten wird. Der jährliche SGU-Bericht des Unternehmens wird im September 2021 veröffentlicht. Lenovo ist zudem im Disability Equality Index 2021 unlängst als bester behindertengerechter Arbeitgeber ausgezeichnet worden.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE:992) (PINK SHEETS: LNVGY) ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 60 Mrd. USD, das Kunden in 180 Märkten rund um die Welt bedient. Im Hinblick auf eine Zukunftsvorstellung mit der Bereitstellung von intelligenteren Technologien für alle entwickeln wir Dinge (d. h. Geräte und Infrastrukturen) und Lösungen (d. h. Services und Software), die von Millionen von Kunden täglich genutzt werden und mit denen diese die Welt verändern können, indem sie eine inklusivere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle Menschen auf der ganzen Welt schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen lesen Sie auf unserem StoryHub.

LENOVO GROUP AUSZUG AUS DER BILANZ Für das am 30. Juni 2021 zu Ende gegangene Geschäftsquartal (in Mio. USD, außer bei Angaben je Aktie) Q1 21/22 Q1 20/21 Änderung Jahresvergleich Umsatz 16.929 13.348 27 % Bruttogewinn 2.824 2.041 38 % Bruttogewinnmarge 16,7 % 15,3 % 1,4 Punkte Betriebsaufwendungen (2.081) (1.605) 30 % Verhältnis von Ausgaben zu Ertrag 12,3 % 12,0 % 0,3 Punkte Betriebsergebnis 743 436 70 % Sonstige betriebsfremde Aufwendungen – netto (93) (104) (11) % Ergebnis vor Steuern 650 332 96 % Besteuerung (165) (85) 94 % Gewinn im Zeitraum 485 247 97 % Minderheitsanteile (19) (34) (44) % Aktionären zuzurechnender Gewinn 466 213 119 % Gewinn je Aktie (US-Cent) Unverwässert 4,02 1,80 2,22 Verwässert 3,53 1,76 1,77

