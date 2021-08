Lenovo klettert um 65 Plätze auf Platz 159 der „FORTUNE Global 500“-Liste

Nach einem historischen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2021 wird Lenovo auf Platz 159 der jährlichen Global-500-Liste von FORTUNE und unter den Top 20 (Platz 15) aller in der Liste aufgeführten Unternehmen aus dem Technologiesektor platziert. Lenovo ist in diesem Jahr um 65 Plätze auf eine neue Bestplatzierung aufgestiegen, was auf die Rekordfinanzergebnisse zurückzuführen ist, mit denen der Konzern die Umsatzmarke von 60 Milliarden USD überschritten hat und im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr einen Zuwachs von mehr als 10 Milliarden USD verzeichnen konnte, da alle Kerngeschäftsbereiche gewachsen sind.

Die Fortune Global 500 ist die jährliche Rangliste der 500 größten Unternehmen der Welt, gemessen am Gesamtumsatz. Zusammengenommen erwirtschafteten die Unternehmen der Global 500 im Jahr 2020 einen Umsatz von 31,7 Billionen USD und einen Gewinn von 1,6 Billionen USD, beschäftigen weltweit 69,7 Millionen Menschen und sind in 31 Ländern angesiedelt.

Die aktualisierte Platzierung von Lenovo ist Ausdruck der klaren Strategie, der Produktinnovation, der operativen Spitzenleistungen und der globalen/lokalen Präsenz des Unternehmens im vergangenen Jahr. Diese Ergebnisse untermauern die Beständigkeit und die Fähigkeit des Unternehmens, ein ausgewogenes, beständiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen, während es seine Diversifizierung und Transformation entsprechend seiner 3S-Unternehmensstrategie (Smart IoT, Smart Infrastructure, Smart Solutions) fortsetzt.

Da sich die anhaltenden Marktveränderungen im vergangenen Jahr verstärkt haben, bleibt der Ausblick des Unternehmens auch für den Rest des Jahres 2021 und das Geschäftsjahr 2021/2022 positiv. Lenovo konzentriert sich weiterhin darauf, für Mitarbeiter, Kunden und die weltweiten Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, eine langfristige und nachhaltige Geschäftstätigkeit aufzubauen.

Lenovo veröffentlicht seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres am 11. August 2021.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE:992) (PINK SHEETS: LNVGY) ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 60 Mrd. USD, das Kunden in 180 Märkten rund um die Welt bedient. Im Hinblick auf eine Zukunftsvorstellung mit der Bereitstellung von intelligenteren Technologien für alle entwickeln wir Dinge (d. h. Geräte und Infrastrukturen) und Lösungen (d. h. Services und Software), die von Millionen von Kunden täglich genutzt werden und mit denen diese die Welt verändern können, indem sie eine inklusivere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle Menschen auf der ganzen Welt schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen lesen Sie auf unserem StoryHub.

