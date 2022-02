Lenovo steigt auf der Fortune-Liste 2022 der meistbewunderten Unternehmen der Welt weiter nach oben

Die Zeitschrift Fortune veröffentlichte heute ihre jährliche Liste der meistbewunderten Unternehmen der Welt. Lenovo stieg von Platz zehn auf Platz fünf in der breit gefassten Kategorie „Computerindustrie“. Das jährliche Ranking, das den Ruf globaler Organisationen bewertet, berücksichtigt die 1.000 größten US-Unternehmen sowie die Fortune's Global 500-Unternehmen, die einen Jahresumsatz von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr erzielen. Lenovo steht derzeit auf Platz 159 der Fortune Global 500 Liste.

In der Liste werden globale Unternehmen aus 52 verschiedenen Branchen aufgeführt. In der Unterkategorie „Computerindustrie“ wurde Lenovo als „Most Admired“ ausgezeichnet und erhielt gute Noten für Innovation, Qualität des Managements und globale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

Die von Fortune angewandte Methodik in Zusammenarbeit mit Korn Ferry ermittelt die am besten bewerteten Unternehmen in 52 Branchen. Dabei werden Führungskräfte, Direktoren und Analysten gebeten, die Unternehmen ihres Sektors anhand von neun Kriterien zu bewerten, vom Investitionswert über die Qualität des Managements und der Produkte bis hin zur sozialen Verantwortung und der Fähigkeit, Talente anzuziehen.

Lenovo wurde außerdem kürzlich von Corporate Knights als eines der weltweit nachhaltigsten Unternehmen ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt im Corporate Equality Index zum fünften Mal in Folge eine perfekte Bewertung und wurde im Bloomberg 2022 Gender Equality Index gewürdigt.

