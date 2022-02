Lenovo wird in den Hang Seng Index aufgenommen

Die Hang Seng Indexes Company Limited hat bekannt gegeben, dass die Lenovo Group (HKSE:992) (ADR:LNVGY) ab dem 7. März 2022 in den Hang Seng Index, den führenden Aktienindex von Hongkong, aufgenommen wird. Diese Auswahl bedeutet, dass Lenovo neben anderen an der Hongkonger Börse notierten „Blue Chip“-Unternehmen wie HSBC, Tencent und Meituan geführt wird. Die Aufnahme von Lenovo in den Index folgt auf eine Prüfung des am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangenen Quartals durch die Hang-Seng-Indexfamilie.

Die Aufnahme in den Index ist eine klare Bestätigung der konsistenten Performance des Unternehmens in den letzten Jahren durch den Markt. Neben den durchweg hervorragenden Finanzergebnissen verfolgt Lenovo eine klare Strategie, um sich von einem Unternehmen für PCs und Geräte zu einem globalen Technologiezentrum zu entwickeln, das auch Lösungen und Dienstleistungen anbietet. Diese Aufnahme in den Index verbreitert den potenziellen Aktionärspool des Konzerns und schließt Investmentfonds und Pensionsfonds ein, welche die Aufnahme in den Index als eines ihrer Anlagekriterien ansehen.

Lenovo gehört seit Juli 2020 einem der Hang-Seng-Unterindizes an, nämlich dem Hang Seng Tech Index, wo das Unternehmen bei dessen Auflegung zu den ursprünglichen Mitgliedern gehörte.

Lenovo wird am Mittwoch, 23. Februar, seine Ergebnisse für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022 vorlegen. Wie am 4. November 2021 bekannt gegeben wurde, erzielte der Konzern im zweiten Quartal ein Rekordergebnis mit historischen Bestwerten bei Umsatz und Gewinn und ist auf dem besten Weg, seine Rentabilität innerhalb von drei Jahren zu verdoppeln.

Weitere Informationen über die finanzielle Performance von Lenovo finden Sie hier.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE:992) (ADR:LNVGY) ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 60 Mrd. USD, das Kunden in 180 Märkten rund um die Welt bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, entwickeln wir Technologien, welche die Welt verändern und jeden Tag Millionen von Kunden vernetzen (durch Geräte und Infrastruktur) und befähigen (durch Lösungen, Dienste und Software) und die gemeinsam eine stärker integrierte, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle und überall schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen lesen Sie bitte auf unserem StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220221005381/de/

Hongkong – Angela Lee,angelalee@lenovo.com, +852 2516 4810

London – Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720

Zeno Group – LenovoWWcorp@zenogroup.com