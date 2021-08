Lenovo wird uf der 6. jährlich stattfindenden jährlichen Veranstaltung „Tech World“ Lösungen für die nächste Realität vorstellen

Auf dem globalen Event werden CEOs von Lenovo, Microsoft, Intel, Deloitte, SAP und anderen sprechen

Lenovo wird am 8. September sein globales Innovations-Event Tech World virtuell veranstalten. Dies ist das 6. Jahr der Veranstaltung in Folge. Der Schwerpunkt der diesjährigen visionären Präsentationen wird auf der Transformation von Lenovo und auf neuen Lösungen für die nächste Realität liegen – einem neuen Zeitalter, in dem Technologien für hybride Zusammenarbeit und lebende Umgebungen und neue Geschäftsmodelle für die weltweite Bereitstellung von Technologielösungen aufkommen, während die Welt mit raschen, beispiellosen Veränderungen und einer zunehmenden Nachfrage nach für alle geeigneten intelligenteren Technologien umgehen muss.

Auf der Tech World wird es exklusive virtuelle Sitzungen geben, einschließlich eines Keynote-Referats vom Vorstandsvorsitzenden und CEO von Lenovo, Yuanqing Yang, der einzigartige Einblicke dazu geben wird, wie Lenovo seine Geschäftstätigkeiten und Lösungen für die nächste Realität transformiert und wie die Welt im nächsten Jahr und danach leben, lernen, sich vernetzen und arbeiten wird. Die Teilnehmer werden Botschaften vom Chief Technology Officer von Lenovo, Dr. Yong Rui, dem Vorstandsvorsitzenden und CEO von Microsoft, Satya Nadella, dem Global CEO von Deloitte, Punit Renjen, dem Chief Executive Officer von SAP, Christian Klein, und vielen weiteren internationalen Führungskräften in Technologie und Business hören.

Im Rahmen der Sitzungen auf der Tech World werden auch führende Köpfe der IT-Branche auftreten, die den Weg für hybride Arbeitsweisen ebnen und die Rolle intelligenterer Technologien bei der Gestaltung der nächsten Realität erweitern. Zu den Leitern der drei Hauptgeschäftsbereiche von Lenovo – einschließlich des weltweit führenden Geschäftsbereichs PCs und Geräte (Luca Rossi, Präsident von Lenovo IDG), der schnell wachsenden Gruppe für Datenzentrums-Infrastruktur (Kirk Skaugen, Präsident von Lenovo ISG) sowie der brandneuen Abteilung für Lösungen und Services (Ken Wong, Präsident von Lenovo SSG) – werden ferner Branchenexperten und Spezialgäste hinzukommen, die über die zukünftige Tech-Landschaft sprechen und eine Reihe neuer Lösungen, Initiativen und Geräte vorstellen werden, die im Zusammenhang mit dem Portfolio von Lenovo für Edge to Cloud, der Entwicklung des Modells „as a Service“, KI und Analysen, grüner Technologie, Bildungstechnologie sowie mit Gaming und Unterhaltung stehen.

Die Tech World ist ein Event, das per Streaming und on Demand in mehreren Zeitzonen stattfinden und in acht Sprachen stattfinden wird (Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch). Die Veranstaltung ist für alle kostenlos. Um sich anzumelden und das komplette Programm von Sprechern zu sehen, klicken Sie bitte hier.

Sehen Sie sich Highlights früherer Veranstaltungen auf der Tech World an:

Tech World 2015 – Peking, Tech World 2016 – San Francisco, Tech World 2017 – Shanghai, Tech World 2018 – Peking, Tech World 2019 – Peking, Tech World 2020 – Virtuell.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE:992) (ADR:LNVGY) ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 60 Mrd. USD, das Kunden in 180 Märkten rund um die Welt bedient. Im Hinblick auf eine Zukunftsvorstellung mit der Bereitstellung von intelligenteren Technologien für alle entwickeln wir Dinge (d. h. Geräte und Infrastrukturen) und Lösungen (d. h. Services und Software), die von Millionen von Kunden täglich genutzt werden und mit denen diese die Welt verändern können, indem sie eine inklusivere, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle Menschen auf der ganzen Welt schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen lesen Sie auf unserem StoryHub.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210819005786/de/

Charlotte West

cwest@lenovo.com