Lepaya sammelt 40 Mio. US-Dollar ein, um bessere Qualifizierungsmöglichkeiten in Unternehmen zu ermöglichen

Lepaya verdreifacht Umsatz und schließt, angeführt von Target Global, drittgrößte Finanzierungsrunde im europäischen Sektor für Personalentwicklung in 2021 ab



Das frische Kapital soll in die internationale Expansion fließen – mit Akquisitionszielen in Deutschland, Skandinavien und Großbritannien



Lepaya wird weiter in die Produktentwicklung investieren und sein Team auf 200 Mitarbeiter verdoppeln



Lepaya ist ein führender Learning & Development (L&D)-Anbieter von Power Skills-Trainings, der Online- und Offline-Lernen kombiniert. Heute verkündet das Unternehmen eine Series B-Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Mio. US-Dollar (ca. 35,5 Mio. Euro), eine der größten Investitionen in ein Education Tech-Unternehmen in Europa. Angeführt wird die Runde von Target Global; Noor van Boven (ehemals N26), Anna Brandt (ehemals Mollie), Jordy Kool (Urban Gym) und Chris Zadeh (ehemals Ohpen) sowie die Bestandsinvestoren Mediahuis Ventures und Tablomonto beteiligen sich. Die Finanzierung ermöglicht es dem L&D-Anbieter, seine Mission voranzutreiben: multinationale Konzerne und schnell wachsende Unternehmen mit Kompetenzen auszustatten, welche die Produktivität der Mitarbeitenden erhöhen. So können Unternehmen langfristig Qualifizierungslücken in dem sich rasant wandelnden Arbeitsmarkt schließen.

Lepaya Team (Photo: Business Wire)

370 Mrd. US-Dollar umfasst der weltweite Markt für Mitarbeiter-Weiterbildungen und -Schulungen. Die Pandemie hat die Bedeutung der Branche verdeutlicht. Eine Prognose zeigt: bis 2025 ist eine Weiterbildung der Hälfte aller weltweiten Arbeitnehmer erforderlich. Lepaya wurde 2018 von René Janssen und Peter Kuperus mit dem Ziel gegründet, diese Qualifikationslücken zu schließen, indem Fachkräfte durch passgenaue Trainings dazu befähigt werden, ihren Beruf effektiver auszuüben. Um dem globalen Bedarf an Weiterbildungsmaßnahmen gerecht zu werden und die Marktchancen zu nutzen, plant Lepaya, sein Offline- und Online-Trainingsangebot deutlich zu erweitern, dieses weiter zu personalisieren und die Integration der Lernerfahrung in Office-Produktivitätssysteme voranzutreiben. Auch in Zeiten der Telearbeit können so effektive und leicht zugängliche Schulungsmöglichkeiten angeboten werden.

Lepaya wird mit den Mitteln darüber hinaus sein Wachstum in Europa, mit Fokus auf Deutschland, Skandinavien und Großbritannien beschleunigen und den Bildungsmarkt im Jahr 2022 weiter konsolidieren. Erst vor kurzem ist das Unternehmen nach Deutschland expandiert und baut seine Standorte in Berlin und München weiter aus. Im kommenden Jahr wird das Scale-up sein internationales Team auf 200 Mitarbeiter verdoppeln.

René Janssen, CEO und Mitgründer von Lepaya: „Organisationen stehen bereits heute vor einer massiven Qualifikationslücke. Der Mangel an Weiterbildungsmöglichkeiten zählt dabei zu den Top drei Kündigungsgründen. Unternehmen stehen vor der Herausforderung des Personalwandels, um Produktivität und Wachstum voranzutreiben und müssen gleichzeitig das Risiko der Personalfluktuation minimieren. Lepaya nimmt sich diesem Problem an. Die Finanzierungsrunde verdeutlicht das enorme Potenzial von Bildungstechnologien, Unternehmen dabei zu helfen, eine starke Lern- und Weiterbildungskultur aufzubauen."

Das Unternehmen hat eine mobile Lern-App entwickelt, die es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, Weiterbildungen und Coaching auf die Bedürfnisse und Karrierewege von Mitarbeitenden und Führungskräften zuzuschneiden. Über 50 Soft und Hard Skill Trainings-Module werden dabei zu effektiven Power Skills kombiniert, die Trainingsangebote und Echtzeitdaten über Lernverhalten und Fortschritte bieten. Die Trainings lassen sich in Microsoft Teams und Slack integrieren, wodurch die Unterrichtszeit um 50 Prozent reduziert werden kann. Dieser Lernansatz ermutigt Mitarbeitende, Gelerntes anzuwenden und aktiv am nachhaltigen Wachstum des Unternehmens beteiligt zu sein.

Peter Kuperus, Managing Director und Mitbegründer von Lepaya: „Wir freuen uns, mit Target Global einen starken Investor an Bord zu haben. Das große Interesse führender Investoren bestärkt uns in unserem Ansatz, Unternehmen und ihre Mitarbeitenden fit für die aktuelle und künftige Arbeitswelt zu machen. Wir sind zuversichtlich unser organisches und anorganisches Wachstum beschleunigen zu können und zum europäischen Marktführer für Up-Skilling zu werden."

Bao-Y Van Cong, Investment Director bei Target Global: „Lepaya ist bereits das zweite Investment von Target Global in der Benelux-Region in diesem Jahr. Wir freuen uns, mit Lepaya in dieser spannenden Wachstumsphase zusammenzuarbeiten und werden Lepayas Wachstum mit unserer Expertise unterstützen. Der europäische EdTech-Markt bleibt immer noch weit hinter den USA und China zurück. Hier sehen wir daher immenses Wachstumspotenzial."

Cédric Cops, Investment Lead bei Mediahuis Ventures: „Mediahuis ist stolz, Lepaya zu unterstützen, nachdem das Unternehmen sein Wachstum in ganz Europa beschleunigen konnte. René und Peter haben mit Lepaya eine effektive Up-Skilling Plattform aufgebaut, die es Tausenden von Fachkräften - und auch unserem eigenen Mediahuis-Team – ermöglicht, effektiver zu arbeiten. Die Lösung ist in großem Maßstab skalierbar und gleichzeitig auf die Messbarmachung des Trainingseffekts ausgerichtet."

Die Finanzierung folgt nach einem bemerkenswerten Jahr für Lepaya: Im Jahr 2021 hat Lepaya seinen Umsatz verdreifachen können. Im Jahr 2020 hatte das Unternehmen zudem Smartenup akquiriert, ein Schulungsunternehmen, das Fachkräfte dabei unterstützt, schneller und intelligenter mit Daten zu arbeiten. Mehr als 150 Kunden setzen bereits auf die Services von Lepaya, darunter Microsoft, L'Oréal, Takeaway, Hellofresh, Mollie, Flink und KPMG.

Über Lepaya

Lepaya bietet Power Skills Trainings, die online und offline Lernen kombinieren. 2018 von René Janssen und Peter Kuperus gegründet, mit der Perspektive, dass das richtige Training, zur richtigen Zeit, mit dem Fokus auf die richtige Kompetenz, Unternehmen produktiver macht, hat Lepaya bereits tausende Mitarbeitende geschult.

Als Herausforderer in einem vollen Trainingsmarkt, reagiert Lepaya auf die Bedürfnisse von Europas am schnellsten wachsende Unternehmen, wie Mollie, Takeaway und Picnic unter anderen. Indem Hard und Soft Skills kombiniert und gemeinsam als Power Skills angeboten werden, wächst das in Amsterdam ansässige Unternehmen schneller in einem Markt, in dem die Nachfrage nach Weiterbildung und Umschulung weltweit ständig weiter steigt.

2020 hat Lepaya eine €5M Finanzierungsrunde abgeschlossen und auf unabhängige Weise das Unternehmen Smartenup erworben, ein Trainingsunternehmen, das Fachkräfte unterstützt mit Daten besser, schneller und intelligenter zu arbeiten. Das Scale-Up konzentriert sich auf den niederländischen, belgischen, deutschen, britischen und schwedischen Markt und bedient weltweit ihre Kundschaften. Dieses Jahr wurde Lepaya von Techleap.nl für die neue Runde des Wachstumsprogramms Rise auserwählt, ein exklusives Programm für schnellwachsende Tech Player in den Niederlanden.

Über Target Global

Target Global ist eine internationale Investmentgesellschaft mit Headquarter in Berlin und einem verwalteten Vermögen von über 3 Mrd. Euro. Mit Standorten in Berlin, London, Tel Aviv, Barcelona und Zypern verbinden wir die wichtigsten europäischen Startup-Ökosysteme und nutzen die einzigartige DNA der einzelnen Zielregionen in unserem globalen Netzwerk. Mit unserem erfahrenen Team, das über umfangreiche operative und Investitionserfahrung verfügt, helfen wir herausragenden Unternehmern, marktführende Unternehmen aufzubauen. Target Global investiert über verschiedene Phasen hinweg in schnell wachsende Technologieunternehmen, die auf Märkte mit einem Volumen von mehreren Billionen Euro abzielen. Unsere Partner investieren seit mehr als 15 Jahren in den Bereich der digitalen Technologie und unterstützen einige der bedeutendsten europäischen Erfolgsgeschichten. Das Portfolio von Target Global umfasst Unternehmen wie Auto1, Copper, Delivery Hero, Docplanner, Flink, Rapyd, Revolut, TravelPerk, WeFox und Zego.

Über Mediahuis Ventures

Als Risikokapitalgesellschaft hat sich Mediahuis Ventures der Finanzierung von wachstumsstarken, innovativen Start-ups verschrieben, die aufkommende Technologien für Studenten und für die moderne Arbeitswelt nutzen. Mediahuis Ventures blickt auf eine Reihe erfolgreicher Investitionen in bahnbrechende technologieorientierte Unternehmen zurück, darunter Lepaya, MySkillCamp und Bunch. Mediahuis Ventures ist eine Tochtergesellschaft der europäischen Mediengruppe Mediahuis, einer der führenden Mediengruppen in Belgien, den Niederlanden, Irland und Luxemburg. Mit rund 4.300 Mitarbeitenden erzielt Mediahuis einen Jahresumsatz von etwa 1 Milliarde Euro. Seit der Gründung im Jahr 2013 konnte Mediahuis ein stark diversifiziertes Portfolio aus Nachrichtenmedien, Marktplätzen und digitalen Marken aufbauen.

