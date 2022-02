Lettland fordert Nato-Konsultationen nach Artikel 4

RIGA (dpa-AFX) - Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins hat den russischen Angriff auf die Ukraine scharf kritisiert. "Die russische Militäraggression gegen die Souveränität, das Volk und die Demokratie der Ukraine ist völlig inakzeptabel", schrieb er am Donnerstag auf Twitter. Es liege in der Verantwortung von Russlands Präsident Wladimir Putin, sie sofort zu beenden. Lettland stehe in engem Kontakt mit seinen EU- und Nato-Partnern. "Wir rufen zur Aufnahme von Konsultationen nach Nato-Artikel 4 auf", twitterte Karins.

Artikel 4 des Nordatlantikvertrags sieht Konsultationen vor, wenn ein Mitglied meint, dass die Unversehrtheit des eigenen Territoriums, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sind. Lettland grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus. Die Sicherheitsbehörden des baltischen EU- und Nato-Landes arbeiteten Karins zufolge im erweiterten Modus. "Lasst uns wachsam und vereint sein", schrieb er.

Staatspräsident Egils Levits sagte im lettischen Radio, dass alle drei baltischen Staaten und Polen um Konsultationen über weitere Nato-Maßnahmen zur Stärkung der regionalen Sicherheit bitten werden. Ähnlich äußerte sich auch Verteidigungsminister Artis Pabriks. Beide betonten, dass Lettland gegenwärtig sicher und nicht bedroht sei./awe/DP/stk