Lettland: Nur Belarussen können Kurs ihres Landes bestimmen

RIGA (dpa-AFX) - Lettlands Außenminister Edgars Rinkevics hat mit Blick auf die anhaltenden Proteste im benachbarten Belarus (Weißrussland) vor einer Einmischung von außen gewarnt. "Nur das belarussische Volk kann den Kurs für die weitere Entwicklung wählen - das wird nicht in Moskau, Paris, Riga entschieden, sondern in Minsk, Gomel, Brest", sagte er am Mittwoch im lettischen Fernsehen. "Ich bin besorgt, dass viele Staats- und Regierungschefs derzeit mit Russland über Belarus sprechen, aber vielleicht weniger mit den Belarussen selbst."

In Belarus kommt es wegen der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl seit Tagen zu Massenprotesten. Sie haben das Ziel, den autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko aus dem Amt zu drängen, der sich zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger hat erklären lassen. Die Polizei ging vor allem zu Beginn der Proteste brutal gegen Demonstranten und friedliche Bürger vor.

Angesichts der Massenbewegung in der Ex-Sowjetrepublik müssten nach Ansicht von Rinkevics der diplomatische Druck und die Bemühungen fortgesetzt werden, ohne in die inneren Angelegenheiten von Belarus einzugreifen. "Wir müssen einfach alles tun, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Russland, wenn es bereit ist, sich konstruktiv zu engagieren", sagte der Chefdiplomat des baltischen EU-Landes.

Eine schnelle Lösung der angespannten Lage in Belarus erwartet er aber nicht: "Nur in Filmen und vielleicht in sozialen Netzwerken löst sich alles innerhalb weniger Stunden oder in einem, zwei Tweets. Im wirklichen Leben ist das sowohl international als auch national viel komplizierter", sagte Rinkevics./awe/DP/stw