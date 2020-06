Lettland: Parlament beschließt umstrittene Gebietsverwaltungsreform

RIGA (dpa-AFX) - Lettland bekommt eine neue Verwaltungsgliederung mit 42 statt den bisherigen 119 Kommunalverwaltungen. Das Parlament in Riga verabschiedete die umstrittene Reform am Mittwoch mit den Stimmen des regierenden Fünferbündnisses. Die administrativ-territoriale Neueinteilung der Städte und Gemeinden des baltischen EU-Landes soll zum 1. Juli 2021 in Kraft treten.

Die kontrovers diskutierte Reform zählt zu den Schwerpunkten der Regierung von Ministerpräsident Krisjanis Karins. Ihre Befürworter argumentieren, dass sie zu einem effizienteren und rationaleren System der Kommunalverwaltungen führen wird. Kritiker dagegen befürchten, dass ländliche Regionen durch die Reform an Einfluss und Autonomie verlieren und sich die Macht stärker auf städtische Zentren konzentrieren wird./awe/DP/eas