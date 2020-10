Lettland verhängt weitere Corona-Einschränkungen

RIGA (dpa-AFX) - Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen verhängt Lettland weitere Einschränkungen für die Bevölkerung. Die Regierung in Riga setzte am Dienstag die erlaubte Teilnehmerzahl bei privaten Feiern auf zehn Personen herab. Bei öffentlichen Veranstaltungen dürfen sich in dem baltischen EU-Land künftig nicht mehr als 300 Personen zusammenfinden. Beide Regeln gelten vom 30. Oktober an für den Innen- und Außenbereich. Die Regierung beschloss zudem, den Lehrbetrieb für die Klassen 7 bis 12 für zwei weitere Wochen bis zum 15. November auf Fernunterricht umgestellt zu lassen. An Hochschulen gilt dies bis zum Jahresende.

Auch will Lettland die Kapazität für Corona-Tests erhöhen. Bis Ende der Woche soll sie um 60 Prozent auf bis zu rund 8000 Tests pro Tag steigen, wie Ministerpräsident Krisjanis Karins ankündigte. Bislang lag die größte Zahl an täglich durchgeführten Tests bei etwa 5500.

Die neuen Beschränkungen entsprechen einer vom Kabinett am Dienstag gebilligten Corona-Ampel - sie soll die Infektionslage und die dafür geeigneten Schutzmaßnahmen veranschaulichen. Die Farben reichen von Grün (Risiko: niedrig) über Gelb (mittel) und Orange (hoch) bis Rot (sehr hoch). Karins zufolge befinde sich Lettland gegenwärtig in der dritten Kategorie.

Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern verzeichnete bislang 4893 bestätigte Corona-Infektionen und 63 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus. Dabei hatten die täglichen Infektionszahlen zuletzt deutlich zugenommen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung aktuell aber besser als in Deutschland./awe/DP/he