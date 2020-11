Levi Strauss & Co: Aktie stiegt endlich über 17 USD

Schon einmal war Levi Strauss und Co. an der Börse notiert, zeitweise wurde das Unternehmen jedoch von den Finanzmärkten genommen. Seit Juli letzten Jahres ist der Jeanshersteller jedoch an die Börse zurückgekehrt, das Papier schwankte zunächst zwischen den Marken 16,00 und 20,50 US-Dollar seitwärts. Der Corona-Crash ging aber auch an dieser Aktie nicht spurlos vorbei, der Wert stürzt entsprechend ab und markierte knapp oberhalb von 9,00 US-Dollar seinen vorläufigen Tiefpunkt. Seitdem konnte sich das Papier wieder erholen, blieb aber an dem mittelfristigen Widerstand um 17,00 US-Dollar buchstäblich hängen. Doch in dieser Woche sieht die Sachlage wieder anders aus, Käufer drücken das Wertpapier merklich aufwärts, woraus nun ein astreines Folgekaufsignal hervorgehen könnte.

Kapitalzuflüsse steigen

Gelingt es mindestens per Tagesschlusskurs die Kursmarke von 17,00 US-Dollar hinter sich zu lassen, dürften weitere Gewinne in der Levi Strauss-Aktie zunächst in den Bereich von 18,17 US-Dollar folgen, darüber wäre ein potenzielles Ziel um 19,00 US-Dollar zu nennen. Aus wellentechnischer Berechnung geht sogar Kurspotenzial an die Jahreshochs von 20,71 US-Dollar auf mittelfristiger Basis hervor. Sollte die Aktie von Levi Strauss und Co. jedoch unter 16,50 US-Dollar wieder einbrechen, müsste noch einmal der Boden der letzten Monate um 15,55 US-Dollar einem erneuten Test standhalten. Gelingt es an dieser Stelle für keine nachhaltige Stabilisierung zu sorgen, wären weitere Abschläge auf 14,66 US-Dollar vorprogrammiert.

Levi Strauss & Co. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 17,55 // 17,87 // 18,17 // 18,38 // 18,75 // 19,01 US-Dollar Unterstützungen: 17,00 // 16,53 // 16,02 // 15,55 // 15,38 // 14,65 US-Dollar

Fazit

So, wie sich das aktuelle Chartbild darstellt, haben bullische Marktteilnehmer endlich genügend Kräfte zusammen bekommen, um einen Ausbruch mit einem anschließenden Kaufsignal in Richtung der Jahreshochs bei 20,71 US-Dollar zu etablieren. Vorläufiges Ziel stellt das Niveau um 18,17 US-Dollar dar, mittelfristig die aktuellen Jahreshochs. Sollte ein Direkt-Investment in Betracht gezogen werden, sollte das Stopp-Niveau die Marke von 15,55 US-Dollar vorerst nicht überschreiten. Erste Gewinnmitnahmen können ab 18,17 US-Dollar herum realisiert werden.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.