Levi Strauss zahlt Dividende aus

Der amerikanische Jeans-Hersteller Levi Strauss & Co (ISIN: US52736R1023, NYSE: LEVI) wird am heutigen Mittwoch eine Dividende von 8 US-Cents je Aktie für das dritte Quartal an seine Investoren ausschütten. Record date war der 2. August 2021. Im Vergleich zum Vorquartal (0,06 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um rund 33 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,32 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 27,64 US-Dollar (Stand: 17. August 2021) bei 1,16 Prozent.

Levi Strauss wurde ursprünglich 1853 gegründet. Seit März 2019 ist der Konzern wieder an der Börse notiert. Zuvor erfolgte schon 1971 ein IPO, im Jahr 1985 wurde das Unternehmen aber wieder von der Börse genommen. Im zweiten Quartal (30. Mai) des Fiskaljahres 2021 wurde ein Umsatz von rund 1,28 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 497,54 Mio. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 64,72 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 363,55 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Seit Jahresanfang 2021 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 37,65 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 11,16 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. August 2021).

