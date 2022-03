LevitasBio stellt LeviPrep- und LeviSelect-Produktlinien vor

Neue Produkte erweitern den schwebebasierten End-to-End-Arbeitsablauf mit Funktionen zur Gewebedissoziation und Zellauswahl

LevitasBio Inc. gab heute die Markteinführung seiner Produktlinien LeviPrep™ und LeviSelect™ bekannt. Diese Lösungen wurden für die Zusammenarbeit mit dem LeviCell™-Systementwickelt und rationalisieren die Verarbeitung von Gewebe- und Zellproben von Menschen und Mäusen, die in der fortgeschrittenen biologischen Forschung verwendet werden.

LeviPrep verbessert die Probenverarbeitung von Einzelzellen

Eine suboptimale Probendissoziation führt zu Verzerrungen und verschlechtert nachgelagerte Einzelzell-Sequenzierungsanalysen. Die neuen LeviPrep-Produkte sind speziell auf die Verarbeitung von Primärgewebeproben abgestimmt und erleichtern die Herstellung von Einzelzellsuspensionen bei gleichzeitiger Minimierung von Störungen. Somit kann jetzt die Aufrechterhaltung des nativen Zellzustands, die Minimierung des Zelltods und keine Verzerrung oder Veränderung des Probenphänotyps erreicht werden. Mit voroptimierten Protokollen für anspruchsvolle Proben wie Hirn-, Leber- und Lungengewebe können Forscher gesunde und hochgradig lebensfähige Zellen erhalten. In Kombination mit dem LeviCell-System können Forscher hochwertige Eingangsproben erzeugen, die frei von Ablagerungen oder Verunreinigungen sind, die derzeit nachgelagerte analytische Studien verwirren.

LeviSelect moduliert die Schwebehöhe gereinigter Zellen

Die LeviSelect-Produkte reichern Zielzellen an, indem sie ihre nativen Levitationsprofile mit Antikörper-konjugierten Partikeln unterschiedlicher Dichte oder Magnetismus modifizieren. Ein Beispiel ist die Abreicherung unerwünschter Zellen über Antikörper-konjugierte magnetische Nanosphären. Diese für den LeviCell-Arbeitsablauf einzigartige Methode der Zielauswahl erfolgt parallel zur markierungsfreien Anreicherung lebensfähiger Zellen und bietet einen revolutionären Ansatz, der mehrere Schritte in den Laborablauf integriert, den Zellverlust und die übermäßige Bearbeitungszeit reduziert und den nativen biologischen Zustand der Probe beibehält.

Die ersten LeviPrep- und LeviSelect-Produkte werden in der ersten Hälfte dieses Jahres ausgeliefert, wobei eine Ausweitung auf breitere Probe- und zielspezifische Formulierungen für zukünftige Veröffentlichungen geplant ist.

Weitere Informationen zu unserem End-to-End-Arbeitsablauf finden Sie unter www.levitasbio.com/horizon.

Über LevitasBio

LevitasBio hat eine neue und leistungsstarke Methode der Zellanreicherung und -analyse entwickelt. Unser LeviCell-System nutzt die proprietäre Magnetschwebetechnik und kann Zellen genau und schonend erkennen, quantifizieren, anreichern und testen. Unsere Methode ist markierungsfrei, wertfrei und kann Zelltyp und -zustand mit minimalem Zeit- und Handhabungsaufwand erkennen. Demonstrationen der patentgeschützten Technologie wurden in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht und für ein breites Spektrum kritischer Anwendungen übernommen, darunter Single Cell Multi-Omics, CRISPR und Zelllinienentwicklung.

