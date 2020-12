Liberty Steel nimmt Bücher von Thyssen unter die Lupe

Düsseldorf (Reuters) - Der britische Stahlkonzern Liberty Steel treibt seine Bemühungen um eine Übernahme der Stahlsparte von Thyssenkrupp mit einer Prüfung der Bücher voran.

Eine detaillierte Due Dilligence werde in Kürze beginnen, sagte ein Liberty-Sprecher am Mittwoch. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass die Prüfung Anfang Dezember starten könne. Auch Thyssenkrupp bestätigte, seine Bücher für Liberty

bald zu öffnen. "Thyssenkrupp und Liberty Steel haben sich darauf verständigt, in eine weitere Prozessphase einzutreten. Liberty Steel wird in Kürze mit einer sogenannten Due Diligence beginnen und damit Einblick in wesentliche Geschäftsdaten des Stahlgeschäfts von Thyssenkrupp erhalten."

Liberty hatte Mitte Oktober ein unverbindliches Angebot für die Stahltochter von Thyssenkrupp abgegeben. Die im Konzern stark organisierte Gewerkschaft IG Metall lehnt das ab.