Libyens Parlament stimmt Einheitsregierung zu und stützt damit UN-Plan

Sirte (Reuters) - Im vom Bürgerkrieg zerrissenen Libyen hat das Parlament der Einheitsregierung von Ministerpräsident Abdulhamid Dbeibeh zugestimmt.

Sie ist Teil des von den Vereinten Nationen (UN) unterstützten Planes, der das seit einem Jahrzehnt anhaltenden Chaos in dem nordafrikanischen Land beenden und zu einer Wahl im Dezember führen soll. In einer ihrer seltenen Sitzungen sprachen mehr als hundert Abgeordnete des gespaltenen Parlamentes in Sirte der Regierung ihre Unterstützung aus. Es gab nur einige wenige Gegenstimmen. Die Zustimmung des Parlamentes ist die wichtigste Gelegenheit seit Jahren für eine Lösung im Libyen-Konflikt. Gleichwohl bleiben hohe Hürden für eine Vereinigung der konkurrierenden Regierungen und für die Vorbereitung fairer nationaler Wahlen.

Das an Öl- und Gasvorkommen reiche Libyen war nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar Gaddafi 2011 ins Chaos gestürzt. Im Oktober einigten sich die beiden großen Kriegsparteien des Landes - die international anerkannte Regierung der Nationalen Eintracht in Tripolis und im Osten die Libysche Nationalarmee von Khalifa Haftar sowie die von ihm unterstützte Regierung - auf einen Waffenstillstand. Haftar wird von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten und Russland unterstützt, während die Regierung der Nationalen Einheit auf die Türkei bauen kann.