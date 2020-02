Libysche Rebellen beschießen Tripolis - Verhandlungen über Feuerpause gestoppt

Tripoli/Genf (Reuters) - In Libyen flammen die Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der Armee des Rebellen-Generals Chalifa Haftar auf.

Die Gegner der international anerkannten Regierung beschossen den Hafen der Hauptstadt Tripolis am Dienstag mit Raketen. Einer der Flugkörper verfehlte knapp einen Gastanker. Alle Tanker wurden angewiesen, aus dem Hafen auszulaufen. Ein Reuters-Reporter hörte heftiges Artillerie-Feuer. Die libysche Regierung setzte nach dem Angriff die von den UN beaufsichtigten Verhandlungen in Genf mit den Rebellen über eine Umsetzung des bei der Berliner Libyen-Konferenz vereinbarten Waffenstillstandes aus.

Die Rebellen erklärten, ein türkisches Schiff beschossen zu haben, das Waffen in Tripolis abladen wollte. Die Armee der Regierung in Tripolis teilte mit, insgesamt seien vier Raketen von den Rebellen abgefeuert worden. Die Rebellen versuchen seit April 2019, die Hafenstadt zu erobern.

Im Januar hatte eine Reihe von Ländern in Berlin eine Waffenruhe und ein Ende der Waffenlieferungen an die Kriegsparteien beschlossen. Die Regierung in Tripolis wird von der Türkei mit Waffen versorgt. Haftar wird dagegen unter anderem von den Vereinigten Arabischen Emirate und Russland unterstützt.