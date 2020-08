Libysche Regierung kündigt Waffenstillstand an

Tripolis (Reuters) - Libyens international anerkannte Regierung hat einen Waffenstillstand angekündigt.

Ministerpräsident Fajes al-Sarradsch "erteilte allen Streitkräften die Anweisung, das Feuer und alle Kampfeinsätze in allen libyschen Gebieten sofort einzustellen", hieß es in einer am Freitag verbreiteten Erklärung. Das Land steckt seit Jahren in einem Bürgerkrieg. Der abtrünnige libyschen General Chalifa Haftar kämpft dabei gegen die Einheitsregierung.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin sagte, es seien zwar noch nicht alle Details bekannt. Das könnte aber ein wichtiger Schritt zur Lösung des Konflikts sein.