Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway erwägt Verkauf von Grubhub

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Keine zwei Jahre nach der Übernahme des US-Lieferdienstes Grubhub lotet Just Eat Takeaway bereits wieder neue Wege für die amerikanische Tochter aus. Das Management prüfe derzeit mehrere Optionen wie etwa den teilweisen oder vollständigen Verkauf von Grubhub, teilte die Lieferando-Mutter am Mittwoch in Amsterdam mit. Auch könnte sich der Vorstand vorstellen, einen strategischen Partner an Bord zu nehmen. Ob tatsächlich eine der Optionen getroffen wird, sei hingegen unklar. Das Unternehmen senkte am Mittwoch zudem seine Wachstumsziele für das laufende Jahr./ngu/zb/mis