Lifetime Brands schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Hersteller von Haushaltsgeräten, Lifetime Brands Inc. (ISIN: US53222Q1031, NASDAQ: LCUT), wird eine vierteljährliche Dividende von 0,0425 US-Dollar ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 16. November 2020 (Record date: 2. November 2020).

Der Konzern aus Garden City, im US-Bundesstaat New York, zahlt somit auf das gesamte Jahr gerechnet 0,17 US-Dollar an die Investoren. Beim aktuellen Börsenkurs von 8,09 US-Dollar (Stand: 6. August 2020) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 2,10 Prozent. Zur Produktpalette von Lifetime Brands zählen unter anderem Küchengeräte, Besteck, Geschirr sowie Back- und Kochzubehör. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 150,14 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 142,54 Mio. US-Dollar), wie das Unternehmen ebenfalls am 6. August 2020 mitteilte. Seit Jahresbeginn 2020 verzeichnet die Aktie an der NASDAQ auf der aktuellen Kursbasis ein Plus von 16,40 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit 173,80 Mio. US-Dollar (Stand: 6. August 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de