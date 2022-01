LightCON eröffnet die Voranmeldung für das neue Spiel „Rise of Stars“ (ROS)

Die Voranmeldung für das neue Spiel „Rise of Stars“ (ROS) hat auf der ganzen Welt am 13. Januar begonnen





Auf WEMIX entwickeltes SF-4X-Spiel





Mit Events zur Voranmeldung und Vorverkauf von NFT



Die globale Voranmeldung für Rise of Stars (ROS) beginnt am 13. Januar (Do.). Dieses neue Handyspiel wird von LightCON entwickelt, einer Tochtergesellschaft von WEMADE MAX (Co-CEOs: Hyunguk Chang, Gilhyung Lee) (KOSDAQ: 101730).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220110006121/de/

LightCON hat die globale Voranmeldung für „Rise of Stars“ (ROS) eröffnet. In ROS kommt mit Silthereum ein neuer Spiel-Token zum Einsatz, aber auch ein Warship Carrier, auf den NFT angewendet werden. ROS wird im ersten Quartal dieses Jahres weltweit lanciert. (Grafik: Business Wire)

ROS ist das erste 4X-Blockchain-Spiel, das auf der WEMIX-Plattform veröffentlicht wird. Das in den Weiten des Weltalls angesiedelte Spiel zeichnet sich durch aufwendig gestaltete Kriegsschiffe und Planeten aus.

Die Spieler können Schlachten mit ihren Gegnern anzetteln und in der Galaxie Planeten mit reichhaltigen Ressourcen für sich entdecken, aber auch Strategien zur Ausdehnung ihrer Macht durch Kriegsführung in Echtzeit ausarbeiten.

In ROS kommt mit „Silthereum“ insbesondere ein neuer Spiel-Token zum Einsatz, aber auch ein „Warship Carrier“, auf den NFT angewendet werden.

Silthereum wird durch den Austausch von „Silther-Partikel“ gewonnen. Diese sind Spielressourcen, die nur durch den Warship Carrier abgebaut werden können.

Die Silther-Partikel können jedoch auch von anderen Spielern geplündert werden, sodass davon ausgegangen wird, dass sich ein heftiger Kampf um die Sicherung von Ressourcen entwickeln wird.

Die globale Voranmeldung erfolgt über Google Play und den App Store von Apple in sämtlichen Weltregionen außer Südkorea, China usw.

Zur Feier der Eröffnung der globalen Voranmeldung werden einige Events sowie der NFT-Vorverkauf für ROS organisiert.

Als Erstes findet ein Airdrop-Event statt. Unter den Teilnehmern an der Voranmeldung, die ihre Teilnahme über den offiziellen Twitter-Account von ROS bestätigen, werden 100.000 Benutzer ausgelost und gewinnen insgesamt eine Million Silthereum-Token.

Darüber hinaus wird ein Event organisiert, mit dem ca. 1,2 Millionen Silthereum-Token unter allen ROS-NFT-Käufern sowie unter den Teilnehmern am offiziellen Community-Event ausgelost werden.

Der Vorverkauf für den Warship Carrier mit einzigartigen Funktionen erfolgt mittels NFT. Er wird im Random-Box-Format auf der WEMIX-Versteigerungsseite zum Verkauf stehen. Der Vorverkauf findet zweimal statt, und zwar vom 27. Januar bis zum 3. Februar sowie vom 10. bis zum 17. Februar.

ROS wird noch im ersten Quartal dieses Jahres als „ROS on WEMIX“ weltweit lanciert.

– YouTube-Link zu „Rise of Stars“: https://youtu.be/nRwgDjGZCaM

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220110006121/de/

Für LightCON

Wemade Co., Ltd.

Young Ahn

+82 2 3709 2065

ay2000@wemade.com