Limoneira kündigt Dividende an

Der amerikanische Lebensmittelkonzern Limoneira Company (ISIN: US5327461043, NASDAQ: LMNR) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,075 US-Dollar je Aktie an seine Investoren, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 17. Juli 2020 (Record date: 6. Juli 2020).

Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet 0,30 US-Dollar je Anteilsschein aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 13,46 US-Dollar (Stand: 25. Juni 2020) bei 2,23 Prozent. Limoneira Company ist 1893 in Ventura County, im US-Bundesstaat Kalifornien, gegründet worden. Das Unternehmen produziert, vermarktet und verkauft Zitronen, Avocados, Orangen, Pistazien oder auch Kirschen. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte Limoneira einen Umsatz von 39,57 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 42,04 Mio. US-Dollar), wie am 9. Juni berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 5,31 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,82 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 30,01 Prozent im Minus (Stand: 25. Juni 2020). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 240,4 Mio. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de