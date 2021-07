Lincoln International gewinnt Andreas Bienert als Managing Director

Weitere Stärkung der weltweiten Beratungskapazitäten des Unternehmens für industrielle Technologie

Lincoln International, ein führendes, weltweit aktives Investment-Beratungsunternehmen, gibt bekannt, dass Andreas Bienert die Frankfurter Niederlassung als Managing Director der Global Industrials Group leiten wird. Bienert führt damit im deutschsprachigen Raum das Beratungsgeschäft des Unternehmens für industrielle Technologien.

Er bringt über 15-jährige Erfahrung im Investment-Banking, fundiertes Branchenwissen, gefestigte Geschäftsbeziehungen sowie Transaktionserfahrung, insbesondere im Technologiesektor, ins Unternehmen mit. Er wird sich vor allem auf außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen sowie Unternehmenskunden für Transaktionen aus Fusionen und Übernahmen (M&A) konzentrieren.

„Andreas Bienerts Expertise im Industriesektor ergänzt das Unternehmen ausgezeichnet zu einem Zeitpunkt, zu dem Automation und Digitalisierung der Wirtschaft weltweit Schwung geben", stellte Dr. Michael Drill, Managing Director und Chief Executive Officer von Lincoln International Germany, fest. „Ich freue mich auf seinen Beitrag zum Wachstum sowohl unseres DACH-Fußabdrucks als auch der Global Industrials Group.“

Friedrich Bieselt, Managing Director und Management Board Member, ergänzte: „Mit Andreas Bienert können wir unsere Industriewerte erweitern und auch vertiefen. Er wird unser weltweites Team sowie die Kunden, für die wir tätig sind, sehr bereichern."

Bevor er zu Lincoln International wechselte, war Bienert 15 Jahre bei Greenhill & Co. tätig, wo er die Beratung zu höchst komplexen, grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen verantwortete. Er schloss die European Business School in Oestrich-Winkel mit einem Master-Studiengang ab.

„Ich freue mich auf meine Arbeit bei Lincoln International und den Beitrag, den ich zum höchst erfolgreichen und rasch wachsenden Beratungsgeschäft mit Schwerpunkt mittelständische Unternehmen leisten kann", ergänzt Bienert. Der Industriesektor nimmt mit bedeutenden M&A-Aktivitäten eine zentrale Stellung in der deutschen Wirtschaft ein. Lincoln Internationals ausgezeichnete Beziehungen, das globale Netzwerk und der Ruf des Unternehmens als Berater des Vertrauens für Geschäftsführer und Investoren bilden eine echte Erfolgsplattform. Gerne unterstütze ich in Zukunft unsere Kunden, ihre M&A-Ziele zu verwirklichen."

Wir sind zuverlässige Investmentbanking-Berater für Geschäftsinhaber und leitende Angestellte führender Private-Equity-Firmen und börsennotierter und privater Unternehmen in aller Welt. Unsere Beratungsleistungen umfassen Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalmarktberatung für den Mittelstand. Darüber hinaus bieten wir Bewertungen und Fairness Opinions (Bewertungsgutachten) sowie Beratungsleistungen für Joint Ventures an. Als ein eng integriertes Team von mehr als 600 Fachleuten in 16 Ländern bieten wir eine unverzerrte Perspektive, gestützt durch eine hervorragende Umsetzung und ein großes Engagement für den Erfolg unserer Kunden. Mit umfangreichen Branchenkenntnissen und -beziehungen, aktuellen Marktinformationen und strategischen Einsichten bauen wir intensive, produktive Kundenbeziehungen auf, die über Jahrzehnte hinweg Bestand haben. Kontaktieren Sie uns und erfahren Sie mehr unter www.lincolninternational.com.

