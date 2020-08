LINDE - Die Woche der Entscheidung

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 211,800 € (XETRA)

Ausgehend von einem Crashtief bei 130,45 EUR stiegen die Anteile von Linde ab Mitte März in einer steilen Kaufwelle bis an die 175,00 EUR-Marke und nach einer leichten Korrektur direkt weiter in Richtung des Jahres- bzw. Allzeithochs bei 208,60 EUR. Erst bei knapp 200,00 EUR kam es Anfang Juni dann doch zu einer heftigeren Gegenbewegung, von der sich der Wert jedoch schnell wieder erholte und Anfang Juli über die Rekordmarke ausbrach.

Bullische Konsolidierung auf hohem Kursniveau

Seit der Ausbildung eines neuen Rekordhochs bei 216,00 EUR wird der massive Anstieg zur Seite hin korrigiert. Gerade bei einem solchen Schwergewicht kann es durchaus eine Zeit dauern, bis sich die Marktteilnehmer auf die veränderten technischen Rahmenbedingungen eingestellt bzw. umgestellt haben und den Haupttrend fortsetzen. Dennoch überzeugt der Wert mit der Ausbildung eines bullischen Doppeltiefs bei 201,20 EUR und zuletzt einer dynamischen Aufwärtsbewegung in Richtung der neuen Rekordmarke.

Wird die Hürde bei 216,00 EUR jetzt überschritten, dürfte das Kursziel bei 220,00 EUR angesteuert werden. Nach einem Pullback an das alte Rekordhoch dürfte sich die Kaufwelle dann bis 225,00 und 228,00 EUR fortsetzen. Darüber wäre mittelfristig sogar der Bereich um 240,00 bis 245,00 EUR erreichbar.

Intakter Aufwärtstrend oberhalb von 201,20 EUR

Sollte der Wert dagegen nicht über 216,00 EUR ansteigen oder zu einem späteren Zeitpunkt an der Zielregion bei 220,00 EUR nach unten abprallen, käme es zu einer weiteren Korrektur bis 208,60 EUR und darunter auf 201,20 EUR. Hier könnte der nächste Anstieg folgen. Darunter wäre dagegen ein bärisches Signal mit einem ersten Ziel bei 190,00 EUR aktiviert.

Linde PLC Chartanalyse (Tageschart)

