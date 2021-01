Linde: Ein Wert mit Wasserstoff-Fantasie, der noch vernünftig bewertet ist

Der Wasserstoff-Hype hat die meisten Aktien aus diesem Genre in absurde Bewertungsregionen katapultiert. Es ist schwer, Aktien mit Wasserstoff-Fantasie zu finden, die zum einen profitabel, zum anderen aber auch noch vernünftig bewertet sind. Aber es gibt sie. Linde gehört dazu.

Linde kam bisher unerwartet gut durch die Pandemie. Rückblickend hat sich die Fusion im Jahr 2018 mit Praxair zum weltweit größten Hersteller von Industriegasen als echter Glücksgriff herausgestellt. Denn seit der Fusion wurden große Anstrengungen unternommen, das Unternehmen schlanker und effizienter zu machen und auf Profitabilität zu trimmen. Das kam Linde vor allem im Coronajahr 2020 zugute, aber bereits 2019 war es gelungen, trotz schwacher Konjunktur den Gewinn zu steigern.

Auch 2020 lief es letztlich besser als zunächst befürchtet. Nach 7,34 $ im Vorjahr hatte Linde im Mai pandemiebedingt die ursprüngliche Prognose eines um Sondereffekte bereinigten Gewinns je Aktie von 8,00 bis 8,25 $ gestrichen und schlimmstenfalls sogar die Möglichkeit eines Gewinnrückgangs ausgerufen. Nach einem starken dritten Quartal hatte Linde dann aber Anfang November die Messlatte wieder auf 8,05 bis 8,10 $ angehoben. Auch für 2021 zeigt man sich zuversichtlich, den Ertrag wieder prozentual zweistellig steigern zu können.

Die Produktion, Speicherung, der Transport und die Anwendung von Wasserstoff ist mittlerweile zum wachstumsträchtigsten Geschäftsbereich avanciert. Bereits heute setzt man hier über 2 Mrd. $ um, was aber gerade mal 7 % des für 2021 erwarteten Konzernumsatzes sind. Großes Wachstumspotenzial sieht Linde aber vor allem bei „grünem Wasserstoff“. Angesichts von Investitionsvorhaben von über 100 Mrd. $ erwartet man, das Wasserstoffgeschäft letztlich vervierfachen zu können, womit dieses dann schon ungefähr auf ein Fünftel bis ein Viertel des Konzernumsatzes käme.

Vordergründig mag die Aktie mit einem KGV von 30 für einen Industriegasehersteller nicht gerade günstig sein. Versteht man Linde aber als Wasserstoffspekulation, sieht die Sache schon anders aus. Denn für einen Wasserstoff-Invest, der zukünftig mindestens 20 bis 25 % Umsatzanteil in diesem Bereich aufweist und dabei mit stabil zweistelligen Nettogewinnmargen noch nachhaltig profitabel ist, ist die Aktie spottbillig.

Zusätzlicher Kurstreiber: Linde hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Bis Juli 2023 sollen eigene Aktien im Volumen von bis zu 5 Mrd. $ erworben werden. Ein zweijähriges Aktienrückkaufprogramm über 6 Mrd. $ war zuletzt ausgelaufen. Zudem soll die Quartalsdividende um 10 % auf 1,06 $ angehoben werden.

Wir trauen der Aktie innerhalb von zwei Jahren einen Kurs von 375 € zu. Sollte der Kurs noch einmal in die Region von 175/185 € zurückfallen, wäre das eine Möglichkeit, die Einstiegsposition zu verbilligen.

Oliver Kantimm / Der Aktionärsbrief

Foto: Ralf Liebhold / shutterstock.com

Diese Publikation wurde von der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information! Mit den Publikationen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Publikationen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Publikationen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Publikationen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern, solche Meinungsäußerungen müssen nicht publiziert werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure wider und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien, die besprochen werden, selber investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, der der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in den Publikationen besprochen wurden, finden zu keinem Zeitpunkt statt.