LINDE - Erholung läuft aus

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 166,900 € (XETRA)

Die Line-Aktie war einer der Highflyer im deutschen Leitindex im kalenderjahr 2019, wurde aber im März auch nicht vom Kurseinbruch an den Börsen verschont. Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Linde Wochenchart

Der Wochenchart der Linde-Aktie zeigt eindrucksvoll den Abverkauf im März: Innerhalb von nur 4 Wochen wurden die gesamten Kursgewinne aus dem Kalenderjahr 2019 zunichte gemacht. Erst nachdem das Dezembertief 2018 bei 130,90 EUR marginal unterboten wurde, konnte sich die Aktie stabilisieren. Wie sieht der Tageschart aus?

Linde Aktie (Chartanalyse Wochenchart)Tageschart

Die anschließende Erholungsrally lief exakt an den EMA200 im Tageschart bei 173,50 EUR. Hier war erst einmal der Deckel drauf für die Käufer.

So lange dieser Deckel nicht per Tagesschluss "gesprengt" werden kann, dürfen sich in den kommenden Tagen erst einmal wieder die Bären austoben: Hier ist den kommenden Tagen durchaus ein Rücksetzer in den Bereich 150 bis 160 EUR vorstellbar.

Linde Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)