LINDE - Erstes Abwärtsziel erreicht

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 252,950 € (XETRA)

Nach dem Ausbruch über das damalige Allzeithoch bei 250,66 EUR zog die Aktie von Linde noch bis fast an das Kursziel bei 273,00 EUR an, ging aber nach einem neuen Rekordwert von 271,55 EUR in eine kanalförmige Korrektur über, die vergangene Woche das Zwischenziel bei 250,65 EUR aus der GodmodePLUS-Analyse vom 24. September erreichte. (Mehr zu unserem Angebot GodmodePLUS erfahren Sie hier)

Von der Unterstützung prallte der Wert zunächst nach oben ab und setzt die Erholung heute mit deutlich reduziertem Schwung fort. Die Gefahr weiterer Abgaben ist aber immer noch akut und schon Kurse unter 250,65 EUR könnten die nächsten Abverkauf auslösen.

Auf der Unterseite gäbe es bis zum Support bei 235,25 EUR zunächst keinen nennenswerten Halt. Sollte diese markante Unterstützung nicht für eine Erholung genutzt werden können, dürfte die Linde-Aktie direkt bis 226,30 EUR fallen.

Aktuell müsste die Käuferseite für eine erste tragfähige Erholung den Widerstand bei 257,20 EUR knacken. In der Folge könnte zumindest eine Gegenbewegung bis 261,00 EUR folgen.

Charttechnisches Fazit: Die Korrekturphase bei den Anteilen von Linde ist durch den aktuellen Anstieg nur kurz unterbrochen. Ein Unterschreiten der nahen Unterstützungen um 250,65 EUR ist jederzeit möglich und würde einen Abverkauf bis 235,20 EUR auslösen.

Linde Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)