LINDE - Jetzt direkt zum Allzeithoch?

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 295,800 € (XETRA)

Die Linde-Aktie markierte am 05. Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 309,35 EUR und stürzte danach 244,00 EUR ab. Diese Tief markierte der Wert am 24. Februar.

Seitdem hat sich das Chartbild wieder deutlich geändert. Die Aktie bildete einen kleinen Boden aus und befindet sich wieder in einer Aufwärtsbewegung. Am 24. März kam es zum Ausbruch über den Widerstandsbereich zwischen 282,54 EUR und 285,45 EUR. Nach einem Hoch bei 295,65 EUR setzte der Wert in den letzten Tagen leicht zurück. Aus dieser Konsolidierung bricht er heute Morgen nach oben aus.

Rally kann weitergehen

Der heutige Ausbruch, so er denn bis zum Tagesschluss Bestand hat, könnte einen weiteren Rallyschub einleiten. Ein solcher Rallyschub könnte zu Gewinnen bis an das Allzeithoch bei 309,35 EUR führen. Bei einem Ausbruch darüber wäre sogar Platz in Richtung 330 EUR.

Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 292,10 EUR kommen, könnte das Aufwärtsgap vom 16. März zwischen 271,35 EUR und 266,90 EUR geschlossen werden.

Fazit: Die Bullen sind kurzfristig kalr im Vorteil. Das Allzeithoch ist nicht weit entfernt.

Linde PLC - Aktie

