Linde Long: 57 Prozent Chance!

Der Industriegase-Konzern Linde hat seine Zahlen zum Q3 nachbörslich am 28. Oktober veröffentlicht, was am 29. Oktober ein Kursplus von gut 3 Prozent zur Folge hatte. Dabei konnte der Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 12 Prozent gesteigert werden. Nachdem der scheidende Vorstandschef Steve Angel das Unternehmen weiter auf Rendite getrimmt hat, liegt der operative Gewinn um 19 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals. Auch die Gewinnprognose wurde für das Gesamtjahr um rund 28 Prozent nach oben korrigiert, was einem Gewinn pro Aktie von 10,52 bis 10,62 US-Dollar entspricht. Dabei profitiert Linde auch von der starken Nachfrage aus den Sektoren Elektronik, Medizin bis hin zur Nahrungsmittelindustrie.

Zum Chart

Da Linde in den meisten Segmenten Marktführer ist, sind die Aktionäre bereit, ein höheres KGV zu akzeptieren. Die konservative Schätzung von 10,52 US-Dollar Jahresgewinn pro Aktie führt zu einem aktuell erwarteten KGV 2021 von rund 46. Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass die Linde-Aktionäre bereit sind, KGVs bis zu 50 zu tolerieren. Ab März 2021 hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, der in der Spitze das All Time High von 297,01 Euro etabliert hat. Der Trend ist noch intakt, wobei sich der gestrige Schlusskurs am oberen Ende des Trendkanals nicht weit vom All Time High positionierte. Kurzfristig ist die Luft aufgrund des starken Anstieges der letzten Wochen ein wenig draußen, mittel- bis langfristig ist der Vorteil jedoch auf Seiten jener Marktakteure, die sich auf der Long-Seite positionieren.

Linde PLC (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 297,01 // 327,04 Euro Unterstützungen: 271,41 // 253,32 Euro

Fazit

Linde wird vom scheidenden CEO Steve Angel nach der Fusion mit Praxair betriebswirtschaftlich optimiert und liefert schon bei konstantem Umsatz zweistellige Gewinnzuwächse. Doch die angesprungene Weltkonjunktur sorgt auch für steigende Umsätze durch Preissteigerungen und einem Ausweiten des Volumens. Bei der aufkommenden Wasserstoff-Wirtschaft startet Linde aus der Poleposition.

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Linde-Aktie bis auf 327,01 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA21VZ) überproportional mit einem Omega von 4,86 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 25 % und dem Ziel bei auf 327,01 Euro (7,83 Euro beim Optionsschein) bis zum 22.12.2021 ist eine Rendite von rund 57 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 269,50 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 41 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,39 zu 1, wenn bei 269,50 Euro (2,93 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA21VZ Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 4,75 - 4,77 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 250,00 Euro Basiswert: Linde PLC akt. Kurs Basiswert: 292,75 Euro Laufzeit: 17.06.2022 Kursziel: 7,83 Euro Omega: 4,86 Kurschance: + 57 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Trends-Update: Qualcomm

Die am 11. November 2021 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN KB9300 auf eine steigende Aktie von Qualcomm zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long schloss am 18.11.2021 zum Geldkurs von 6,00 Euro und lag mit 56 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Derivat auf 5,72 Euro nachziehen.

Qualcomm (Tageschart in US-Dollar) (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.