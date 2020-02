LINDE - Nach Zahlen neues Allzeithoch

PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 204,100 € (XETRA)

Linde erzielt 2019 Umsatz von 28,2 Mrd. USD (Prognose: 28,17 Mrd. USD), ein EPS (bereinigt) von 7,34 USD (Prognose: 7,29 USd) und einen operativen bereinigten Gewinn von 5,3 Mrd. USD. Im Ausblick auf das 1. Quartal erwartet Linde ein EPS (bereinigt) von 1,86 USD bis 1,94 USD und für 2020 ein EPS (bereinigt) von 8,00 USD bis 8,25 USD (Prognose: 8,06 USD).

Quelle: Guidants News

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 12 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

Die Linde-Aktie befindet sich in einer längerfristigen Rally. Startpunkt war das Tief aus dem Dezember 2018 bei 130,75 EUR. Anschließend kletterte der Wert zunächst auf 184,80 EUR. Nach einem Rücksetzer auf das 38,2 % Retracement erholte sich der Wert wieder und erreichte am 08. November das Hoch bei 184,80 EUR. Anschließend pendelte er mehrere Wochen volatil um dieses Hoch. Am 06. Februar gelang der Ausbruch über eine steigende Widerstandslinie Auf diese bei aktuell 194,98 EUR verlaufende Trendlinie setzte der Wert im heutigen Handel zurück. Knapp darüber drehte er massiv nach oben notiert inzwischen auf einem neuen Allzeithoch.

Werbung Knock-Outs zur Linde Aktie Kurserwartung Linde-Aktie wird steigen Linde-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Weiter im Rallymodus

Die Linde-Aktie könnte kurzfristig in Richtung 209,23 EUR ansteigen. Mittelfristig sind Gewinne in Richtung 231,59 EUR möglich. Ein Rückfall unter die bei 194,98 EUR verlaufende Trendlinie sollte allerdings vermieden werden, da sonst das Chartbild deutlich eingetrübt werden würde.

Zusätzlich lesenswert:

NESTLÈ - Nach Zahlen deutlich schwächer

QSC - Die Bullen versuchen das große Signal

TESLA mit Kapitalerhöhung

Linde PLC - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)