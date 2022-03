Linde plc: Wasserstoff als Energieträger der Zukunft

Werbung

Wasserstoff als Wachstumstreiber für das laufende Jahrzehnt

Der amerikanisch-deutsche Konzern Linde will seine Opportunitäten auf dem Markt für erneuerbare Energien massiv vorantreiben. Bereits im vergangenen Geschäftsjahr investierte Linde 500 Mio. US-Dollar in Initiativen für saubere Energie. Derzeit werden weltweit etwa 300 Dekarbonisierungsprojekte geprüft. Die potenzielle Pipeline beziffert das Unternehmen auf mehr als 4 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Im vergangenen Geschäftsjahr lag der gesamte Umsatz des Unternehmens bei 30,79 Mrd. US-Dollar. Die Projekte unterliegen langen Vorlauf- und Entwicklungszeiten. Doch angesichts der angespannten Situation an den Energiemärkten, die von stark steigenden Preisen für Öl und Gas gekennzeichnet wird, könnten sich diese Projekte beschleunigen. Schließlich will sich Europa unabhängiger von russischem Öl und Gas machen. Mit dem REPowerEU-Plan ergänzte die EU-Kommission im März die Ziele und Maßnahmen aus dem Programm „Fit for 55“. Durch die Entwicklung von Infrastruktur, Speicheranlagen und Häfen soll die Nachfrage durch weitere 10 Mio. Tonnen importierten erneuerbaren Wasserstoff aus verschiedenen Quellen und durch weitere 5 Mio. Tonnen in der EU erzeugten erneuerbaren Wasserstoff gedeckt werden. Diese 15 Mio. Tonnen an zusätzlichem regenerativem Wasserstoff ergänzen die 5,6 Mio. Tonnen aus dem Programm „Fit for 55“ und können 25 bis 50 Mrd. Kubikmeter pro Jahr an russischem Gas bis im Jahr 2030 ersetzen.

Vom blauen zum grünen Wasserstoff

Einige der Linde-Projekte beziehen sich auf die Erzeugung von blauem Wasserstoff für die Mobilität. Blauer Wasserstoff wird allerdings auf konventionellem Wege auf Erdgasbasis hergestellt. Eine große Anzahl der Projekte bezieht sich daher auf grünen Wasserstoff. Dieser ist von vornherein klimaneutral, da er mittels Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Quellen hergestellt wird. Wasserstoff wird vermutlich nicht nur beim Umstieg auf neue Mobilitätsantriebe eine größere Rolle spielen, sondern auch in der Industrie. Wasserstoff könnte in Zukunft Erdgas, Koks oder Öl und damit die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern reduzieren. Sowohl etablierte Kunden als auch Neukunden nutzen bereits blauen und grünen Wasserstoff, um ihre eigenen Prozesse umzustellen und sie zu dekarbonisieren. Die Stahlbranche gilt hier als gutes Beispiel. Das Linde-Management verspürte zuletzt eine zunehmende Dynamik, sieht allerdings für Technologien für grünen Wasserstoff einen fünf- bis siebenjährigen Zyklus, in dem sich die Skalierung vollzieht.

Starke Geschäftsentwicklung mündet in aktionärsfreundlicher Kapitalallokation

Linde profitiert vom anhaltenden Trend in seinen Endmärkten und hat sich gut positioniert, um in allen Konjunkturzyklen eine überdurchschnittliche Leistung zu erzielen. Während sich die Gesundheits-, Lebensmittel- und Elektronikbranche in wirtschaftlichen Abschwung-Phasen als resilient erweisen, handelt es sich bei der Fertigung sowie der Chemie- und Metallbranche um zyklisches Geschäft. Ende Februar verdoppelte Linde sein Aktienrückkaufprogramm auf bis zu zehn Milliarden US-Dollar. Aktien in diesem Volumen sollen bis spätestens Juli 2024 zurückgekauft werden. Die Quartalsdividende wurde von 1,06 US-Dollar auf 1,17 US-Dollar je Aktie erhöht. Der Trend der aktionärsfreundlichen Kapitalallokation soll sich laut Managementaussagen in Zukunft fortsetzen. Möglich macht das die gute Geschäftsentwicklung. Linde konnte im vergangenen Geschäftsjahr den Cashflow aus dem operativen Geschäft um 31 % auf 9,7 Mrd. US-Dollar steigern. Der Gewinn pro Aktie stieg um 30 %. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROC) stieg auf 17,7 %. Alle drei Kennzahlen erreichten neue Rekordwerte. Linde beendete das Geschäftsjahr mit einem Rekord von 13 Mrd. US-Dollar an vertraglich gesicherten Projekten, darunter mehr als 1 Mrd. US-Dollar für neue Halbleiterfabriken mit führenden Kunden im Elektronikmarkt. COO Sanjiv Lamba rechnet daher im Jahr 2022 mit einem weiteren Rekordjahr.

Rund 10 % bis zum Allzeithoch

Linde hat sich bei Schlüsselkomponenten der Wertschöpfungskette für sauberen Wasserstoff positioniert und baut diesen Bereich kontinuierlich aus. Investitionen können dabei aus einer soliden Bilanz heraus getätigt werden. Die Eigenkapitalquote liegt bei über 50 %. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr von 27 ist die Aktie im historischen Vergleich nicht teuer. Die Aktie befindet sich rund 10 % unter dem historischen Höchststand und hat in den vergangenen drei Wochen den Aufwärtstrend wieder aufgenommen.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long auf die Linde plc

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Linde plc stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 227,1043 Euro sowie einer Knock-Out-Barriere von 227,1043 Euro. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf die Linde plc hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 31.03.2022

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion