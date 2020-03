LINDE - Weiter abwärts?

PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 153,850 € (XETRA)

Die Linde-Aktie startete nach einem Tief bei 130,75 EUR aus dem Dezember 2018 zu einer langfristigen Rally. Diese Rally führte am 17. Februar 2020 zu einem Allzeithoch bei 208,60 EUR. Seit diesem Hoch steht die Aktie stark unter Druck. Dabei riss sie mehrere Abwärtsgaps. Am Montag fiel der Wert mit einem Abwärtsgap zwischen 166,35 EUR und 158,80 EUR unter das 61,8 % Rally der Aufwärtsbewegung ab Dezember 2018. Dieses Retracement liegt bei 160,49 EUR.

Das Unternehmen soll in 2021 9,11 EUR je Aktie verdienen. Das ergibt bei einem aktuellen Kurs von 154,10 EUR ein KGV von 16,92. Die Dividende soll bei 4,10 EUR liegen.

Bald wieder am Ausgangspunkt?

Die Linde-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter abfallen. Ein Rückfall in Richtung 130,75 EUR ist durchaus möglich. Eine vorherige Erholung in Richtung 166,35 EUR würde das Chartbild nicht verbessern. Erst im Falle eines Ausbruchs über diese Marke würde eine Erholung in Richtung 183,85 EUR möglich.

Linde PLC - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)