Lindner: Bund nimmt mehr Schulden auf als nötig

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Lindner hält die von der Bundesregierung geplante Neuverschuldung zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise für überzogen. "Aus unserer Sicht sind die Schulden höher als sie sein müssten", sagte Lindner am Dienstag vor einer Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion. So würden Rücklagen wie etwa die Asylrücklage nicht vollständig abgebaut und eingesetzt, sondern ins kommende Jahr fortgeschrieben. "Die könnte man erst einmal auflösen, bevor solche Rekordschulden aufgetürmt werden", sagte Lindner.

Wegen der Corona-Krise will die Bundesregierung in diesem Jahr so viele neue Schulden aufnehmen wie noch nie. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant mit einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 62,5 Milliarden Euro, wie am Montag bekannt wurde. Damit steigt die geplante Neuverschuldung für das laufende Jahr auf 218,5 Milliarden Euro.

Der FDP-Partei- und Fraktionschef forderte außerdem eine "Offensive für Zahlungsmoral der öffentlichen Hand" in der Corona-Krise. Viele kleine und mittlere Betriebe klagten, dass gerade die öffentliche Hand Rechnungen nur zögerlich begleiche. Deshalb gerieten Betriebe unverschuldet in Liquiditätsengpässe. "Es ist für uns nicht verständlich, dass Länder und Kommunen Rettungspakete beschließen, um Betriebe und Arbeitsplätze zu schützen, und auf der anderen Seite Betriebe durch geradezu eine Zahlungsverschleppung in die Insolvenz oder zumindest in Zahlungsschwierigkeiten getrieben werden."/sk/DP/fba