Lindner derzeit gegen Energie-Lieferstopp aus Russland

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung lehnt nach Worten von Finanzminister Christian Lindner einen Energie-Lieferstopp aus Russland derzeit ab, hält sich diese Option aber offen.

Die Bundesregierung dringe darauf, "dass wir nicht initiativ Importe von Öl, Gas und Kohle nach Deutschland beenden", sagte der FDP-Politiker am Montag in Berlin nach einem Treffen mit der niederländischen Finanzministerin Sigrid Kaag. "Diese Option liegt natürlich auf dem Tisch." Lindner fügte hinzu: "Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint es für die Durchhaltefähigkeit der Sanktionen gegenüber Wladimir Putin aber ratsam, diesen Schritt nicht selbst zu gehen." Vielmehr gelte es, dafür zu sorgen, dass die Durchhaltefähigkeit bei den wirtschaftlichen Sanktionen erhalten bleibe und "nicht langfristige strategische Vorteile an Herrn Putin" gegeben würden.