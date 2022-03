Lindner - Kriegsfolgen für Exporte und Finanzmärkte sind beherrschbar

Madrid/Berlin (Reuters) - Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die deutschen Exporte und die Stabilität der Finanzmärkte sind nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Christian Lindner beherrschbar und kalkulierbar.

"Fraglich sind, welche Effekte sich in der zweiten Runde ergeben", sagte der FDP-Vorsitzende am Donnerstag in Madrid anlässlich eines Treffens mit seiner spanischen Amtskollegin Nadia Calvino. Lieferketten könnten unterbrochen werden und hohe Energiekosten die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen einschränken.

Lindner ergänzte, die Spannungen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine könnten länger dauern. Bei den Sanktionen sei alles möglich, auch die Kappung des Energiebezugs aus Russland. Sie müssten aber immer auch durchgehalten werden können. Deswegen sei dieser komplette Schritt kurzfristig nicht verhältnismäßig für Deutschland.

