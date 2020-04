Lindner: Mit Hygienekonzepten müssen weitere Lockerungen folgen

BERLIN (dpa-AFX) - Vor den Beratungen zwischen Bund und Ländern zur Corona-Krise am Donnerstag hat FDP-Chef Christian Lindner weitere Lockerungen gefordert. "Das ist auch die wesentlichste Frage der Sicherung von Arbeitsplätzen und von Betrieben", sagte Lindner am Mittwochabend in einem ZDF-"spezial".

"Wenn Hygienekonzepte vorliegen - Schutzmasken, Desinfektion, hinreichend Abstand zwischen den Menschen - dann müssen Lokale, Läden, Schulen - dann muss das gesellschaftliche Leben insgesamt wieder geöffnet werden können", sagte der Politiker weiter. Die Sorge, dass das Virus bei zu schnellen Lockerungen mit voller Wucht zurückkommen könnte, teilte Lindner nicht. Man könne den Gesundheitsschutz intelligenter organisieren, so dass das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben möglich sei.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät am Donnerstag erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Nachdem die Runde vor zwei Wochen die teilweise Öffnung von Geschäften beschlossen hatte, sind nun dem Vernehmen nach zunächst keine größeren weiteren Öffnungsschritte geplant. Die Bundesregierung will damit einen Rückschritt im Kampf gegen das Virus vermeiden./sax/DP/he