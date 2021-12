Lindner - Nagel steht für geldpolitische Kontinuität an Spitze der Bundesbank

Berlin (Reuters) - Mit dem designierten Präsidenten Joachim Nagel ist laut Bundesfinanzminister Christian Lindner ein reibungsloser Übergang an der Spitze der Bundesbank gesichert.

Nagel sei eine erfahrene Persönlichkeit, sagte der FDP-Politiker am Montag. "Ich bin sicher, dass er für die geldpolitische Kontinuität der Bundesbank weiter stehen wird. Wir sind in Zeiten von einer gewachsenen Aufmerksamkeit bei der Inflation." Geldpolitische Stabilität in der Tradition der Bundesbank sei daher wichtig.

Lindner hatte zuvor mitgeteilt, Bundeskanzler Olaf Scholz und er schlügen den früheren Bundesbank-Vorstand Nagel für den Chefposten der deutschen Zentralbank vor. Die Personalie soll bereits am Mittwoch im Kabinett beraten werden. Der scheidende Amtschef Jens Weidmann räumt Ende des Jahres aus persönlichen Gründen seinen Posten vorzeitig. Er war mit seiner eher straffen geldpolitischen Haltung im EZB-Rat mehrmals angeeckt und mahnte jüngst, die Notenbank solle die Inflationsrisiken "nicht ignorieren und wachsam bleiben."

Im November stieg die Teuerung in der Euro-Zone auf ein Rekordniveau von 4,9 Prozent. Damit ist sie weit über das Ziel der EZB von 2,0 Prozent hinausgeschossen und wird laut den Prognosen der Notenbank auch nächstes Jahr deutlich darüber liegen.