Lindner - Schuldenbremse wird auch wegen Krieg ausgesetzt

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will die erneute Aussetzung der Schuldenbremse in diesem Jahr auch mit dem Ukraine-Krieg begründen.

Der entsprechende Antrag an den Bundestag werde angepasst, sobald die Regierung den geplanten Ergänzungshaushalt vorlegen könne, kündigte Finanzminister Christian Lindner am Dienstag an. Die Notlage, die laut Grundgesetz zur Aussetzung der Schuldenbremse erforderlich ist, werde dann neben der Corona-Pandemie auch mit Maßnahmen zur Bewältigung des Ukraine-Krieges begründet. Der FDP-Politiker unterstrich, dass der Ergänzungshaushalt ausschließlich Maßnahmen beinhalten werde, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stünden. Dazu zählten etwa Entlastungen für Bürger und Wirtschaft wie auch Hilfen für Flüchtlinge innerhalb und außerhalb Deutschlands.

Lindner eröffnete die einwöchige erste Beratung des Bundestages über den Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2022 und über die Finanzplanung bis 2026. Verabschiedet werden soll der Etat Anfang Juni. Bis dahin soll ein Ergänzungshaushalt vorliegen, mit dem die Neuverschuldung nochmals steigen dürfte. Bisher sieht der Entwurf 99,7 Milliarden Euro an neuen Schulden im Kernhaushalt und ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr vor. Damit steigt die Neuverschuldung um knapp 200 Milliarden Euro. Mit dem Ergänzungshaushalt dürfte diese Marke deutlich übertroffen werden.