Lindner sieht Risiken für Weltwirtschaft - Ukraine-Konflikt gehört dazu

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht erhebliche Risiken für die Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise.

"Das globale Umfeld ist herausfordernd", sagte Lindner am Freitag in Berlin. Der Ukraine-Konflikt gehöre dazu, das habe er beim Treffen der Finanzminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) deutlich gemacht. Es habe dazu einen sehr offenen Austausch gegeben. Der Konflikt müsse dringend entschärft werden. Der Westen wirft Russland vor, einen Angriff auf die Ukraine vorzubereiten. Aber auch die hohe Inflation sei eine Sorge für die Weltwirtschaft.

Lindner ergänzte, die globale Steuerreform solle wie geplant Anfang 2023 in Kraft treten. Dies sei aber fraglos ambitioniert. Der deutsche Industrieverband BDI hatte diese Woche betont, 2024 sei sinnvoller, um genug Zeit für Vorbereitungen zu haben. Knapp 140 Staaten haben sich unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD auf die Steuerreform mit zwei Säulen geeinigt. Kernstück ist eine Mindeststeuer für internationale Konzerne in Höhe von 15 Prozent. Dies soll die Verlagerung von Aktivitäten in Steueroasen zumindest eingrenzen. Die neuen Regeln sehen auch eine Besserstellung von Schwellenländern vor. Sie sollen deutlich mehr Steuereinnahmen von den größten Konzernen der Welt abbekommen.