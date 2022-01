Lindner stellt Hilfen wegen höherer Heizkosten in Aussicht

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner stellt angesichts der steigenden Energiepreise sozial schwächeren Menschen finanzielle Hilfen in Aussicht.

"Ich sage zu mit den Möglichkeiten, die ich habe, dass wir eine solche solidarische Unterstützung der Menschen, die besonders betroffen sind von den gestiegenen Kosten beim Heizen, dass wir die auch finanzieren werden", sagte Lindner beim virtuellen Dreikönigstreffen der Liberalen am Donnerstag.

Zugleich mahnte der FDP-Chef auch finanzielle Solidität an. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse müsse wie vorgesehen im nächsten Jahr wieder eingehalten werden. Es sei ihm wichtig, "dass Deutschland weiter Anwalt von Stabilität bleibt", sagte Lindner. Es werde gelingen, die geplante Kreditaufnahme des Landes zu reduzieren. So werde es wohl möglich sein, mehr als zehn Milliarden Euro weniger an neuen Krediten aufzunehmen als es die alte Bundesregierung vorgesehen habe.