Lindner: Weitere Entlastungen werden kommen

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner hat den Bürgern angesichts der hohen Energiepreise weitere Entlastungen fest zugesagt. "Wir sind uns als Koalition einig: Weitere Entlastungen werden kommen", sagte der FDP-Chef am Dienstag in der Haushaltsdebatte im Bundestag. Die Maßnahmen müssten schnell wirken, treffsicher gegen aktuelle Belastungen helfen, befristet und im europäischen Kontext koordiniert sein. Die Koalition berate gerade unterschiedliche Modelle, er erwarte, dass es am Ende ein Paket mit verschiedenen Maßnahmen geben werde, "weil die Lebenslagen in unserem Land eben auch sehr unterschiedlich sind".

Lindner plädierte für weitere Hilfen für Grundsicherungsempfänger angesichts der steigenden Lebensmittelkosten. Die breite Mitte der Gesellschaft sei aber auch bei der Mobilität belastet. Hier seien unterschiedliche Entlastungen denkbar. Zuvor hatte Lindner einen Zuschuss beim Tanken vorgeschlagen. Vielfach war danach eine Förderung "mit der Gießkanne" ohne soziale Komponente kritisiert worden. Wichtig sei letztlich das Ziel, nicht die einzelne Maßnahme, betonte Lindner./tam/DP/eas