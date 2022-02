Lindner - Weitere Sanktionen gegen Russland sind möglich

Paris/Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält weitere Sanktionen gegen Russland für möglich.

"Alle Optionen liegen auf dem Tisch", sagte er in Paris, wo die EU-Finanzminister am Freitag vor allem zur Ukraine-Krise tagen. Es gebe jetzt bereits eine vollständige Blockade russischer Banken. Der Geschäftsverkehr sei nahezu beendet, nur in Einzelfällen sei es noch möglich, etwa Rechnungen für Gaslieferungen zu begleichen oder Überweisungen deutscher Firmen an ihre Töchter in Russland zu tätigen. "Weitere Schritte sind möglich, müssen aber in ihren Auswirkungen bedacht werden."

Teilweise wird gefordert, Russland nach dem Angriff auf die Ukraine aus dem internationalen Zahlungssystem Swift auszuschließen. Dies gilt als schärfste Finanzsanktion, die aber auch viele europäische Banken und Firmen treffen würde. Deutschland ist deswegen Insidern zufolge zurückhaltend.

Lindner ergänzte, Russlands Präsident Wladimir Putin und seine Verbündeten würden am Ende isoliert sein. Die Finanzminister würden am Freitag beraten, wie die europäische Wirtschaft am besten geschützt werden könne. Dafür habe die EU Mittel und Möglichkeiten. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sagte, Putin werde einen Preis zu zahlen haben. "Wir wollen die russische Wirtschaft treffen." Swift sei dabei die letzte Option. "Aber das ist eine der Optionen, die noch auf dem Tisch ist."