Lindner will EEG-Umlage "schon in wenigen Wochen" abschaffen

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Christian Lindner will als Reaktion auf die gestiegenen Stromkosten die sogenannte EEG-Umlage so schnell wie möglich abschaffen.

"Jetzt konkret muss gehandelt werden", sagte der FDP-Vorsitzende am Montag in der ARD. Die Menschen spürten die Inflation, die auf die teure Energie zurückgehe. Die EEG-Umlage ist der Strompreis-Aufschlag für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Diesen will die neue Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP spätestens 2023 abschaffen. Zuletzt mehrten sich aber Stimmen, es bereits 2022 zu tun. "Wenn es nach mir geht, schon in ganz wenigen Wochen", sagte Lindner nun. Dies reiche aber nicht aus. "Weitere Maßnahmen müssen folgen." Als Beispiel nannte er steuerliche Erleichterungen, etwa bei der Einkommenssteuer.

Am Montag werden neue Januar-Daten zur Inflation in Deutschland erwartet. Ökonomen rechnen mit einem Anstieg um 4,3 Prozent zum Vorjahr. Lindner sagte, es müsse jetzt zwar gehandelt werden, er stelle aber infrage, ob es eine dauerhafte Inflation sei.