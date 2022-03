Lindt & Sprüngli hebt die Dividende an

Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570759) will an die Inhaber der Namensaktie eine Dividende in Höhe von 1.200 Franken (ca. 1.195 Euro) für das Geschäftsjahr 2021 ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (1.100 Franken) ist dies eine Anhebung um 9,1 Prozent. Die Inhaber der Partizipationsscheine erhalten 120 Franken (Vorjahr: 110 Franken).

Die Generalversammlung findet am 28. April 2022 statt. Beim derzeitigen Kursniveau von 97.900 Franken (ca. 97.518 Euro) für die Namensaktie liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,23 Prozent. Dies ist die 26. jährliche Dividendenanhebung in Folge (reguläre Dividende) für die Inhaber der Namensaktie. Ein Aktienrückkaufprogramm über 750 Mio. Franken läuft bereits seit 1. Juni 2021 und wird noch bis längstens 31. Dezember 2022 dauern.

Der Umsatz erreichte im letzten Jahr 4,59 Mrd. Franken (ca. 4,57 Mrd. Euro), wie der Konzern aus Kilchberg bei Zürich am Dienstag mitteilte. Dies ist ein Plus von 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auf organischer Basis war dies ein Anstieg um 13,3 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 53,4 Prozent auf 644,9 Mio. Franken. Der Reingewinn kletterte um 53,2 Prozent auf 490,5 Mio. Franken.

Für das Jahr 2022 erwartet Lindt & Sprüngli ein organisches Umsatzwachstum am oberen Ende der Bandbreite von 6-8 Prozent und strebt eine operative Gewinnmarge von 15 Prozent an. Mittel- bis langfristig geht der Schokoladenhersteller von einem organischen Umsatzwachstum von neu 6-8 Prozent (bisher 5-7 Prozent) aus mit einer kontinuierlichen Verbesserung der operativen Marge von 20-40 Basispunkten pro Jahr.

Redaktion MyDividends.de