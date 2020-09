Lineage Logistics erweitert die Kühllager-Kapazität in Großbritannien deutlich

~ Lineage hat den Grundstein für ein automatisches Kühllager mit 92.000 Palettenplätzen in seiner strategisch günstig gelegenen Anlage in Peterborough gelegt und damit ein Superhub im Südosten Großbritanniens geschaffen ~

~ Lineage steht außerdem kurz vor dem Abschluss einer Erweiterung seines Northern Superhubs in Heywood um 22.000 Palettenpositionen, wodurch die Kapazität für Kunden weiter erhöht wird ~

~ Durch den Ausbau von Superhubs werden mehr als 220 neue Arbeitsplätze geschaffen ~

Lineage Logistics, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturregulierten Logistiklösungen, kündigte heute bedeutende Expansionspläne in Großbritannien an. Das Unternehmen wird in seinem Peterborough Superhub im Südosten Großbritanniens, nur 70 Meilen vom Zentrum Londons entfernt, und in seinem Northern Superhub in Heywood bei Manchester expandieren.

Lineage legte den Grundstein für einen vollautomatisierten Ausbau mit einer Kapazität von 92.000 Paletten an seinem Standort Peterborough, um ein strategisch positioniertes South Eastern Superhub zu schaffen, das sowohl Einzelhandels- als auch Gastronomie-Kunden mit einzigartigen Anforderungen an die Lieferkette bedienen wird. Dieser 35 Meter hohe Erweiterungsbau wird einige der weltweit fortschrittlichsten Automatisierungs- und Kühltechnologien beherbergen und dazu beitragen, den Energieverbrauch und die Umweltbelastung insgesamt zu reduzieren. Diese neue Kapazität wird 26.000 bestehende konventionelle Palettenplätze auf dem Gelände ergänzen. In Kombination mit dem automatisierten Design der Erweiterung ermöglicht dies maximale Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen für die Kunden. Mit dieser bedeutenden Investition erhöht sich die Gesamtzahl der automatisierten Lager von Lineage in Großbritannien auf sechs, mit insgesamt 330.000 automatisierten Palettenplätzen.

„Das South Eastern Superhub von Lineage ist extrem gut gelegen und befindet sich in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Autobahnen, die für die Lieferkette Großbritanniens von zentraler Bedeutung sind. Dies stärkt unsere Fähigkeit, Kunden effizient mit den wichtigsten Lebensmittelmärkten und Ballungszentren zu vernetzen“, sagte Mike McClendon, Präsident des Bereichs International Operations und EVP für Network Optimization bei Lineage. „Wir freuen uns außerdem, nach der Fertigstellung eine Kombination aus Automatisierung und konventionellen Regalsystemen anbieten zu können, die es uns ermöglicht, die unterschiedlichen Bedürfnisse sowohl des Einzelhandels als auch des Gaststättengewerbes zu erfüllen und gleichzeitig energieeffiziente und kostengünstige Lösungen für die Kunden zu liefern.“

Lineage reagiert mit seinem schrittweisen Expansionsansatz in Peterborough auf die wachsende Kundennachfrage sowohl aus dem Online- als auch aus dem konventionellen Lebensmittelverkauf – ein Trend, der durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt wurde. In Großbritannien macht der Online-Verkauf heute 13 % aller Lebensmittelverkäufe aus, gegenüber 7,4 % im März 2020. Es wird vorhergesagt, dass Online-Neukunden weiterhin online einkaufen werden (Kantar). Tiefkühlartikel haben ebenfalls an Popularität gewonnen, und der Sektor ist im Vergleich zum Vorjahr um 22 % gewachsen.

Zusätzlich zur Expansion von Lineage in Peterborough wird die letzte Phase der Erweiterungspläne des Unternehmens in Heywood im März 2021 voll einsatzbereit sein und den bestehenden Standort um 22.000 Palettenplätze erweitern.

„Unsere großen Erweiterungen in diesen beiden wichtigen Logistikzentren unterstreichen das Engagement von Lineage, sich an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen, während sich die Verbrauchererwartungen in Großbritannien und auf der ganzen Welt verändern“, sagte Greg Lehmkuhl, Präsident und Chief Executive Officer von Lineage. „Wir sind und waren schon immer zu 100 % auf unsere Kunden und ihre erweiterten Lieferketten fokussiert, und wir freuen uns, diese bedeutenden Investitionen zu tätigen, mehr als 230 dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen und erweiterten Zugang zu unserem Kühllagernetz der nächsten Generation zu bieten.“

Lineage Logistics ist der größte Anbieter von temperaturgeregelten Lieferketten- und Logistikdienstleistungen in Großbritannien und wird nach dem Ausbau mehr als 525.000 Palettenstellplätze im Land bereitstellen. Das Unternehmen unterstützt über 2.000 regionale, nationale und internationale Kunden in 14 Einrichtungen landesweit, einschließlich Schottland, und ergänzt seine Lagerhäuser mit einem der größten und zuverlässigsten Transportnetzwerke Großbritanniens. Über 1.500 der weltweit 16.000 Mitarbeiter von Lineage sind in Großbritannien beschäftigt.

Die Kühllager von Lineage in Großbritannien ergänzen das internationale Netz von Einrichtungen des Unternehmens und bieten aufgrund ihres Standorts und ihrer Kapazität die Möglichkeit, überflüssige Transportwege für Lebensmittel zu reduzieren. Diese Erweiterungen folgen auf Lineages kürzlichen Eintritt in die nordischen und kanadischen Märkte und erhöhen die Gesamtkapazität auf 1,9 Milliarden Kubikfuß und 56 Millionen Quadratfuß Kapazität in mehr als 320 Einrichtungen in 13 Ländern, die Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland umfassen.

Über Lineage Logistics

Lineage ist der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgesteuerten Logistiklösungen. Das Fachwissen von Lineage im Bereich End-to-End-Logistiklösungen, sein unvergleichliches Immobiliennetzwerk sowie seine Verwendung von Technologie fördern die Lebensmittelsicherheit, steigern die Vertriebseffizienz, erhöhen die Nachhaltigkeit, senken die Umweltauswirkungen und minimieren den Abfall aus der Lieferkette. Aus diesem Grund kann Lineage Kunden wie Fortune-500-Unternehmen bis hin zu kleinen Familienbetrieben dabei helfen, die Effizienz zu steigern und die Integrität ihrer temperaturgesteuerten Lieferkette zu schützen. In Anerkennung der führenden Innovationen des Unternehmens wurde Lineage 2019 als das führende Data-Science-Unternehmen in die von Fast Company aufgestellte Jahresliste der innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen und kam außerdem bei einer Bewertung von Tausenden von Unternehmen weltweit insgesamt auf Platz 23. (www.lineagelogistics.com)

