Lineage Logistics gibt die Übernahme der Kloosterboer Group bekannt

~Die Kloosterboer Group ist eine in Europa führende und renommierte unabhängige Plattform für integrierte temperaturgeregelte Lagerung, Logistik und Mehrwertdienste~

~Die Transaktion vereint hochgradig strategische und sich ergänzende europäische Standorte und diversifizierte Logistikkapazitäten~

~Die Gründerfamilie von Kloosterboer wird sich weiterhin am Unternehmen beteiligen, um das zukünftige Wachstum des Unternehmens zu unterstützen~

Lineage Logistics, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), einer der weltweit führenden und innovativsten Anbieter von temperaturgeregelten Industrie-REITs und Logistiklösungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme der Kloosterboer Group („Kloosterboer“) getroffen hat, einer führenden unabhängigen integrierten Plattform für temperaturgeregelte Lagerung, Logistik und Mehrwertdienste in Europa. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung und des Abschlusses des Konsultationsverfahrens mit den Mitarbeitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210609005571/de/

Kloosterboer besteht aus elf Standorten in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Kanada und Südafrika mit einer Gesamtkapazität von 6,4 Millionen Kubikmetern und 790.000 Palettenplätzen und beschäftigt über 900 Mitarbeiter. Als Familienunternehmen mit einer langen Tradition als Gemüsehändler, die bis ins Jahr 1925 zurückreicht, hat sich Kloosterboer über Generationen hinweg zu einem der bekanntesten Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen in Europa entwickelt. Die Familie Kloosterboer wird auch weiterhin an der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens beteiligt sein, da sie sich entschieden hat, in Lineage zu investieren und einen Teil des Verkaufserlöses in das Eigenkapital von Lineage fließen zu lassen.

„Die Aufnahme von Kloosterboer in die Lineage-Familie ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision, das dynamischste temperaturgeregelte Logistikunternehmen der Welt zu werden, das in der Lage ist, Kunden in verschiedenen Ländern rund um den Globus zu bedienen“, so Mike McClendon, Präsident des Bereichs International Operations & EVP des Bereichs Network Optimization bei Lineage. „Die ausgeprägte Unternehmenskultur und das Managementteam von Kloosterboer in Kombination mit ihrem hochmodernen, strategisch gelegenen Anlagennetzwerk sind die perfekte Ergänzung zur internationaler Präsenz und Innovationskraft von Lineage, die unseren gemeinsamen Kunden einen unglaublichen Mehrwert bieten wird.“

Im Einklang mit dem Ziel von Lineage, die Lebensmittelversorgungskette zu transformieren, um Verschwendung zu vermeiden und zur Ernährung der Welt beizutragen, ist Kloosterboer von BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) als Vorreiter im nachhaltigen Kühlhausbetrieb ausgezeichnet worden. Das Netzwerk von Kloosterboer umfasst fast 18.000 Solarkollektoren, vier Windturbinen, die unter anderem schwere Hebegeräte mit Strom versorgen, und damit eine jährliche CO2-Reduzierung, die dem Verbrauch von über 4.100 Haushalten entspricht.

„Kloosterboer konzentriert sich seit langem auf die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen, und wir sehen eine große Übereinstimmung mit dem Einsatz von Lineage sowohl für den Kunden als auch für die Umwelt“, so die Mitglieder der Familie Kloosterboer. „Wir kennen die Gründer von Lineage seit 2014 und sind zuversichtlich, dass Lineage der richtige Partner ist, um die End-to-End-Logistikbedürfnisse unserer Kunden weiter zu bedienen und das Wachstum von Kloosterboers erstklassigen Fähigkeiten voranzutreiben. Wir freuen uns auf eine vielversprechende Zukunft mit vielen Möglichkeiten für unser Team.“

Nielen Schuman fungierte als Finanzberater der Familie Kloosterboer und De Brauw Blackstone Westbroek als deren Rechtsberater. Die Rabobank fungierte als Finanzberater von Lineage und Latham & Watkins und Nauta Dutilh waren die Rechtsberater.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist einer der weltweit führenden Anbieter von temperaturgeregelten industriellen REITs und Logistiklösungen. Lineage Logistics verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 350 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß, das sich über 16 Länder in Nordamerika, Europa und Asien-Pazifik erstreckt. Die branchenführende Expertise von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem – als Visionary Partner von Feeding America – zur Ernährung der Welt beizutragen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 17 in der CNBC Disruptor-50-Liste 2021, als Nr. 1. unter den Data Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der „Fast Company“-Liste der innovativsten Unternehmen der Welt („The World’s Most Innovative Companies“) für das Jahr 2019 sowie in die „Change The World“-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Über Kloosterboer

Die Kloosterboer Group ist ein Familienunternehmen mit mehr als 95 Jahren Erfahrung im Umgang mit temperaturgeregelten Lebensmitteln, wie Fisch, Fleisch, Obst, Fruchtsäften und -konzentraten sowie Milch- und Kartoffelprodukten. Kloosterboer entwickelt und liefert innovative und nachhaltige Lösungen in der Lieferkette für klimatisierte Lebensmittelprodukte. Kloosterboer setzt auf langfristige Beziehungen, strebt nach Kosteneinsparungen für seine Kunden und einer Erhöhung des Serviceniveaus. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Bereiche Lagerhaltung, Verladung und Löschung, Spedition, Versand, Zoll und Logistik-IT. Mit Lagerkapazitäten in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Kanada und Südafrika ist Kloosterboer eines der führenden Unternehmen in diesem Sektor. (www.kloosterboer.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210609005571/de/

Ansprechpartnerin Medien:

Lineage Logistics



Megan Hendricksen

+1(949) 247-5172

mhendricksen@lineagelogistics.com

Kloosterboer Group



Uneke Dekkers

+31(0)650261626

uneke.dekkers@cffcommunications.nl